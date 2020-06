NASCAR, Brickyard 400: data, programma, orari, tv, streaming

Con ancora negli occhi il primo doubleheader della storia della NASCAR Cup Series, la seguitissima serie statunitense si sposta nello Stato dell’Indiana per la Brickyard 400. La location dell’evento è lo storico impianto di Indianapolis, la casa della 500 Miglia, una corsa che vive da oltre 100 anni. L’appuntamento, nato nel 1994, è unico nel suo genere visto che la NASCAR affronta una sola prova all’interno di questo tracciato.

Il nome del 16°round della stagione vuole sottolineare la Brickyard, il titolo assegnato alla linea del traguardo, ancora oggi composta dagli originali mattoncini rossi che un tempo ricoprivano l’intero percorso. Sono 4 i chilometri che compongono questo speciale ovale, molto veloce, ma con poca inclinazione nelle curve. Una caratteristica che rende insidiose le quattro pieghe, una diversa dall’altra.

Sono 180 i passaggi programmati, 400 le miglia complessive da svolgere. La bandiera verde è prevista per le 22.00 di domenica 5 luglio. L’evento è trasmesso live ed in esclusiva per l’Italia tramite DAZN. Per tutti coloro che lo desiderano la NASCAR mette a disposizione il Track Pass, un abbonamento per seguire gli eventi in diretta dopo aver siglato un abbonamento di 125 dollari per un anno o di 16 per un mese.

PROGRAMMA BRICKYARD 400 AD INDIANAPOLIS

Domenica 5 luglio 2020

Ore 22.00 italiane sulla distanza dei 180 giri

Diretta streaming possibile attraverso l’abbonamento a NASCAR Track Pass o DAZN

Foto: LaPresse