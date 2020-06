NASCAR 2020 in tv oggi, Kids Free 325: orario d’inizio, streaming, programma

Da Long Pond ( Pennsylvania) riaccende i motori la NASCAR Cup Series per il primo doubleheader della sua lunga storia. Nel Pocono Raceway, tri-ovale unico in tutto il calendario, la seguitissima categoria a stelle e strisce si appresta a vivere due corse in due giorni con una distanza praticamente uguale, la seconda sarà leggermente più lunga.

La Kids Free 325, il nome ufficiale della competizione odierna, si svolgerà questa sera nel superspeedway di Pocono. Il ‘triangolo difficile’ è una delle location più caratteristiche d’America con tre curve molto differenti tra di loro. L’inclinazione (banking) variabile rende unico il tracciato, qui l’errore è dietro l’angolo.

Sono 130 i passaggi previsti per la competizione odierna. Ricordiamo che, a causa dell’emergenza sanitaria, non vengono indetti turni di prove libere o qualifiche e la griglia di partenza viene determinata tramite il sorteggio. L’evento scatterà sabato sera a partire dalle 21.30 italiane e sarà visibile tramite la piattaforma DAZN o su NASCAR Track Pass, servizio messo a disposizione della serie dopo la sottoscrizione di un abbonamento di 126 dollari per un anno o di 16 dollari per un mese.

PROGRAMMA KIDS FREE 325 A POCONO

Sabato 27 giugno 2020

Ore 21.30 italiane sulla distanza dei 130 giri.

Diretta streaming possibile attraverso l’abbonamento a NASCAR Track Pass o DAZN.

Foto: LaPresse