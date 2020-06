F1 su TV8: programma e calendario. Per ora solo il GP di Monza sarà in diretta, in differita le altre gare europee

Siamo ormai pronti per il via ufficiale del Mondiale di Formula Uno 2020. Il count-down è ampiamente partito, e all’orizzonte si stagliano sempre più nitide le montagne della Stiria, in vista del doppio appuntamento della stagione al Red Bull Ring. Sul tracciato di Spielberg, infatti, si correrà in due occasioni, per andare ad ottimizzare un calendario che è stato rivisto e corretto per colpa dell’emergenza sanitaria globale che ha stravolto tutti i piani di Liberty Media e FIA che hanno dovuto rimboccarsi le maniche negli scorsi mesi. Il loro lavoro ha prodotto un nuovo programma con, al momento, otto appuntamenti.

Si inizierà, come detto, dalla doppietta del Red Bull Ring per Gran Premio di Austria e di Stiria, quindi si passerà a Budapest per il Gran Premio di Ungheria, prima di un altro uno-due, questa volta a Silverstone, dove si correranno il Gran Premio di Gran Bretagna e il Gran Premio del 70esimo anniversario della F1. Dopo la gara inglese toccherà al Gran Premio di Spagna al Montmelò nel fine settimana di Ferragosto, quindi chiusura con Gran Premio del Belgio a Spa e Gran Premio d’Italia a Monza.

Loading...

Loading...

IN TV — Il Mondiale di Formula Uno 2020 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (121 di Sky e 8 dgt) proporrà le differite di qualifiche e gare, mentre garantirà la diretta live ed in chiaro del Gran Premio d’Italia. In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, tablet e smartphone, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA MONDIALE F1 2020

1 Gran Premio Austria, Red Bull Ring

Venerdì 3 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 4 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 5 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO D’AUSTRIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

2 Gran Premio della Stiria, Red Bull Ring

Venerdì 10 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 11 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 12 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO DELLA STIRIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

3 Gran Premio di Ungheria, Hungaroring

Venerdì 17 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 18 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 19 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO DI UNGHERIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)- differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

4 Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone

Venerdì 31 luglio

ore 12.00-13.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 1 agosto

ore 13.00-14.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 2 agosto

ore 16.10 GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

5 Gran Premio del 70esimo anniversario, Silverstone

Venerdì 7 agosto

ore 12.00-13.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 8 agosto

ore 13.00-14.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.00 Qualifiche- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 9 agosto

ore 16.10 GRAN PREMIO DEL 70mo ANNIVERSARIO – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

6 Gran Premio di Spagna, Barcellona

Venerdì 14 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 15 agosto

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 16 agosto

ore 15.10 GRAN PREMIO DI SPAGNA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

7 Gran Premio del Belgio, Spa

Venerdì 28 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 29 agosto

ore 12.00-13.00 Prove libere 3- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 30 agosto

ore 15.10 GRAN PREMIO DEL BELGIO – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

8 Gran Premio d’Italia, Monza

Venerdì 4 settembre

ore 11.00-12.30 Prove libere 1- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 5 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 6 settembre

ore 15.10 GRAN PREMIO D’ITALIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e TV8 (121 di Sky e 8 dgt) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse