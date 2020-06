Napoli-Spal: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Archiviato il ventisettesimo turno, la Serie A 2019-2020 curva a tutta velocità verso la ventottesima giornata, che comincerà domani sera con Juventus-Lecce e si concluderà domenica 28 giugno. Tra le partite domenicali vi è anche Napoli-Spal, in programma allo stadio “San Paolo” (vuoto a causa delle restrizioni anti-coronavirus) alle ore 19.30. Andiamo a presentare brevemente il match, soffermandoci anche sulle piattaforme sulle quali sarà visibile in tv e streaming.

Il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia, è ripartito con il piede giusto anche in campionato, dove ha espugnato un campo difficile come il “Marcantonio Bentegodi” di Verona per 0-2 grazie alle reti di Arkadiusz Milik e Hirving Lozano. I partenopei sono obbligati a ottenere i tre punti anche domenica, in modo da poter continuare a sperare in una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League: il quarto posto in classifica, occupato dall’Atalanta, rimane lontano, ma gli azzurri vogliono crederci fino all’ultimo minuto. Situazione difficilissima, invece, per la Spal: gli emiliani, penultimi a quota 18 punti (-7 dalla salvezza), sono reduci dalla bruciante sconfitta interna contro il Cagliari, arrivata soltanto nel tempo di recupero, e in Campania proveranno a rialzare la testa, sebbene l’impegno non sia dei più agevoli.

La partita tra Napoli e Spal sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

NAPOLI-SPAL: PROGRAMMA, ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 28 giugno

Ore 19.30: Napoli – Spal

Diretta tv – Sky Sport Serie A

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

NAPOLI-SPAL: PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso

SPAL (3-4-2-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Valdifiori, Missiroli, Fares; Valoti, Castro; Petagna. Allenatore: Luigi Di Biagio

