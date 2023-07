Napoli-SPAL oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Prosegue spedito il periodo estivo. E a lavorare in questa calda e torrida fase pre-stagionale, troviamo tutte le squadre di Serie A. Le formazioni di massima serie stanno svolgendo i ritiri in previsione della massima serie che verrà: manca meno di un mese e le prime sfide si giocheranno a partire da sabato 19 agosto. E in questa data appena riportata, ad esordire con il tricolore sul petto, ci sarà proprio il nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Gli azzurri lo scorso anno hanno vinto lo Scudetto dopo 33 anni e nell’annata 2023/2024, saranno la squadra da battere. Dal 14 luglio e sino a domani 25 luglio, presso la località di Dimaro Folgarida, i partenopei svolgeranno la prima parte del ritiro. E proprio in data odierna, lunedì 24 luglio a partire dalle ore 18.00, Victor Osimhen e compagni in un’amichevole pre-campionato affronteranno la SPAL. La partita si preannuncia interessantissima e ricca di emozioni.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il Napoli Campione d’Italia se la vedrà con gli estensi che, nella stagione di Serie B 22/23 appena terminata, sono retrocessi in Serie C visto il penultimo posto in classifica. Il match si disputerà a Dimaro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-SPAL, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 e su Sky Sport Calcio (Canale 202). La diretta streaming invece, andrà in onda su Sky Go e NOW.

CALENDARIO NAPOLI-SPAL (24 LUGLIO)

Lunedì 24 luglio

Ore 18.00 Napoli-SPAL – Amichevole – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW.

PROGRAMMA NAPOLI-SPAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Napoli-SPAL:

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Calcio (Canale 202).

TV8 e Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Foto: LaPresse