Highlights Verona-Napoli 0-2: video, gol e sintesi. Milik e Lozano decidono in Veneto

Verona-Napoli, uno dei due match delle 19:30 dell’odierna 27a giornata di Serie A, va alla formazione ospite con il punteggio di 0-2. Il primo gol partenopeo lo realizza Milik nel finale di primo tempo e Hirving Lozano ribadisce nella fase conclusiva, consentendo alla squadra allenata da Rino Gattuso di avvicinarsi temporaneamente alla Roma, quinta in classifica. Un successo importante, a maggior ragione perché da seguito alla vittoria ottenuta in Coppa Italia a spese della Juventus e proietta la formazione napoletana in maniera positiva verso la partita con la Spal domenica alle 19:30.

Il Verona può recriminare per il gol annullato a Faraoni, a causa del tocco di mano di Zaccagni sull’assist che ha provocato l’intervento del VAR, con il quale poi Pasqua non ha concesso la parità sull’1-1.

HIGHLIGHTS VERONA-NAPOLI 0-2

IL GOL DI MILIK

IL GOL DI LOZANO

90′ Hirving Lozano Verona 0 vs Napoli 2 pic.twitter.com/oqRbLicBdH — Goles en vivo (@goles_live) June 23, 2020

