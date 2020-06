LIVE Vavassori-Arnaboldi 1-6 2-6, Semifinale Campionati Italiani tennis in DIRETTA: il lombardo domina e vola in Finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E con grandissima autorevolezza Arnaboldi conclude per 6-1 6-2 questa semifinale contro Vavassori. Grande tennis espresso dal lombardo che vola dunque in Finale e affronterà il vincente della sfida tra Sonego e Giustino.

40-0 Servizio al corpo di Arnaboldi e out la risposta di dritto di Vavassori.

30-0 Gratuito di rovescio di Vavassori e Arnaboldi a due punti dal match.

15-0 Splendido dritto lungolinea di Arnaboldi, che si apre il campo con l’incrociato e poi chiude.

Doppio fallo di Vavassori che concede un altro break e dunque Arnaboldi andrà a servire per il match, avanti 5-2 nel 2° set.

Vantaggio Arnaboldi, si scompone Vavassori con il dritto a sventaglio, messo in difficoltà dal tennis del rivale.

40-40 Splendido dritto d’anticipo di Arnaboldi in risposta e parità.

Vantaggio Vavassori, ottimo passante incrociato di rovescio.

40-40 Altro errore in manovra di Vavassori.

40-30 Brutto errore in rete di Arnaboldi che, dopo lo splendido dritto in avanzamento, non realizza come avrebbe dovuto.

30-30 Sparacchia out il dritto incrociato da posizione favorevole Vavassori.

30-15 Fuori il rovescio lungolinea di Vavassori che soffre molto sul lato sinistro del campo, contro il dritto incrociato di Arnaboldi.

30-0 Out il passante lungolinea di rovescio di Arnaboldi, buona la discesa a rete di Vavassori.

15-0 Ottimo dritto in avanzamento di Vavassori e out il rovescio difensivo di Arnaboldi.

Ancora la risposta non funziona a Vavassori e Arnaboldi si porta sul 4-2 nel 2° set e ha vinto il primo 6-1. Il piemontese in battuta.

40-30 Scappa ancora il rovescio a Vavassori e palla del 4-2 per Arnaboldi nel 2° set.

30-30 Ottimo rovescio lungolinea di Vavassori e non tiene stavolta nello scambio Arnaboldi.

30-15 Grande passante di dritto incrociato di Arnaboldi, che intuisce la direzione dell’attacco di Vavassori e lo punisce.

15-15 Brutto errore con il dritto di Vavassori, che non trova il corretto impatto con la palla da posizione favorevole.

0-15 Doppio fallo di Arnaboldi.

Grande risposta bloccata di Arnaboldi di rovescio tra i piedi di Vavassori che non riesce a districarsi a dovere. 3-2 dunque per il lombardo con il break. Arnaboldi a servizio.

15-40 Prima solida al centro di Vavassori e niente da fare alla risposta per Arnaboldi.

0-40 Dritto incisivo in risposta di Arnaboldi e, anche per un falso rimbalzo, Vavassori non trova la palla. Tre palle break per il lombardo.

0-30 Rovescio in back di Vavassori che vola via, sempre in difficoltà con questo fondamentale.

0-15 Spinge molto con il dritto Arnaboldi sul rovescio Vavassori che non tiene da fondo.

Bravissimo Arnaboldi che si apre il campo con il dritto incrociato e poi la chiosa a rete è facile. 2-2 nel 2° set e Vavassori al servizio.

40-30 Brutto errore con il dritto a sventaglio di Vavassori.

30-30 Splendido serve&volley di Arnaboldi, che sceglie ottimamente il tempo della discesa a rete, per chiudere con la giocata a volo.

15-30 Il nastro favorisce Vavassori, Arnaboldi fa quello che può e il piemontese conclude a rete.

15-15 Splendida accelerazione con il dritto in avanzamento Arnaboldi.

0-15 Brutto errore di Arnaboldi che sbaglia il dritto, da posizione favorevole.

Ace centrale di Vavassori e 2-1 nel 2° set per il piemontese. Arnaboldi al servizio al cambio di campo.

40-15 Grande accelerazione con il dritto a sventaglio di Vavassori.

30-15 Dritto in avanzamento out di Vavassori.

30-0 Falloso Arnaboldi in questo game al servizio di Vavassori.

Arnaboldi conclude a zero e pareggia il conto sull’1-1 nel 2° set.

40-0 Ace centrale di Arnaboldi e convincente in questo fondamentale.

30-0 Servizio al centro di Arnaboldi e niente da fare per Vavassori.

15-0 Poca precisione in risposta Vavassori che non trova il campo con il dritto.

Game perfetto di Vavassori che chiude con un ace a uscire e conquista il primo game del secondo set. Arnaboldi in battuta.

40-0 Altra prima al corpo di Vavassori e non controlla Arnaboldi.

30-0 Ace centrale di Vavassori.

15-0 Spinge con il dritto Vavassori e prova a scuotersi.

In questo momento si bagna il campo, gran caldo a Todi. Un primo set in cui Arnaboldi ha espresso un tennis molto solido, al cospetto di un Vavassori molto falloso che inizierà il secondo set al servizio.

E a zero conclude il suo turno al servizio e con facilità Arnaboldi conclude la prima frazione sul punteggio di 6-1.

40-0 Altro errore madornale di Vavassori, che affossa il dritto in rete, e tre set-point per Arnaboldi.

30-0 Sbaglia completamente il dritto a campo aperto Vavassori.

15-0 Splendido servizio a uscire di Arnaboldi e in rete il dritto di Vavassori.

Stecca il dritto Vavassori da fondo e 5-1 per Arnaboldi nel 1° set. Divario netto tra i due e il lombardo andrà a servire per concludere il parziale.

Vantaggio Arnaboldi, doppio fallo di Vavassori.

40-40 Splendido attacco con il dritto mancino di Arnaboldi e continua a lottare.

Vantaggio Vavassori che è molto incisivo con il servizio in slice.

40-40 Out di poco il passante di dritto di Arnaboldi, su Vavassori sceso in rete.

30-40 Buon servizio al corpo di Vavassori e out la risposta di Arnaboldi.

15-40 Affossa il dritto in back Vavassori e due palle break per Arnaboldi.

15-30 Buon servizio a uscire di Vavassori e out la risposta di rovescio di Arnaboldi.

0-30 Doppio fallo di Vavassori, in difficoltà per via del sole nel lancio di palla.

0-15 Grande dritto a sventaglio di Arnaboldi e non riesce a difendersi Vavassori.

Out il rovescio di Vavassori da fondo e Arnaboldi tiene il servizio ed è avanti 4-1 nel 1° set. Il piemontese alla battuta.

40-30 Meraviglioso il rovescio incrociato di Arnaboldi che trova la riga e non dà scampo a Vavassori.

30-30 Grande giocata a rete di Arnaboldi che di volo si fa apprezzare.

15-30 Difende bene la rete Arnaboldi e il passante di rovescio di Vavassori si spegne in rete.

0-30 Fortunato Vavassori che colpisce in maniera non pulita la palla e mette in difficoltà alla risposta Arnaboldi, che insacca il colpo in rete.

0-15 Grande pallonetto difensivo di Vavassori che arriva bene sulla stop-volley di Arnaboldi e grande giocata del piemontese.

Si sblocca Vavassori con il servizio. Arnaboldi, però, conduce 3-1 in questo primo set e andrà alla battuta.

Vantaggio Vavassori, bravo il piemontese a trovare la riga con il passante di dritto, sorpreso Arnaboldi sceso a rete.

40-40 Servizio a uscire molto convincente e dritto risolutivo di Vavassori. Prima fondamentale per il piemontese.

30-40 Ace centrale di Vavassori che prova a rimontare in questo game.

15-40 Doppio fallo ancora per Vavassori, in chiarissima difficoltà.

15-30 Grande risposta con il rovescio bloccato Arnaboldi che sorprende Vavassori.

15-15 Ace a uscire di Vavassori.

0-15 Doppio fallo per Vavassori.

Cerca di uscire dallo scambio con lo slice Vavassori, ma la palla vola via e non trova il campo. Arnaboldi guida 3-0 nel primo set e il piemontese andrà ora a servire.

40-30 Lungo il dritto incrociato di Arnaboldi in manovra.

40-15 Altro errore gratuito con il dritto di Vavassori, in difficoltà da fondo, e due palle per il 3-0 in favore di Arnaboldi.

30-15 Servizio robusto di Arnaboldi sul dritto di Vavassori che non controlla il colpo.

15-15 Risposta lunga di Vavassori con il rovescio, ottimo slice di Arnaboldi alla battuta.

0-15 Doppio fallo per Arnaboldi.

Il rovescio di Vavassori finisce lungo, in difficoltà nello scambio con il dritto mancino di Arnaboldi. C’è il break, dunque, e 2-0 per il lombardo che andrà a servire.

15-40 Ottima seconda a uscire di Vavassori e poi dritto incrociato a chiudere.

0-40 Lento a uscire dalla battuta Vavassori, ma bravo Arnaboldi a mettere pressione con il dritto. 3 palle break.

0-30 Spinge molto con il dritto Arnaboldi e cede nello scambio Vavassori.

0-15 Grande risposta mancina di dritto di Arnaboldi e Vavassori sorpreso.

Con il dritto Arnaboldi costringe in difesa Vavassori e out la risposta il nativo di Torino. 1-0 nel primo set per il lombardo e il piemontese andrà in battuta.

40-15 Lungo il dritto incrociato di Arnaboldi.

40-0 In rete il rovescio in back di Vavassori e tre palle dell’1-0 nel primo set per Arnaboldi.

30-0 Buona la prima al corpo di Arnaboldi e out la risposta di Vavassori.

15-0 Grande profondità con il rovescio Arnaboldi e non trova la palla Vavassori.

13.08: Si comincia! Arnaboldi al servizio.

13.05: Una partita molto equilibrata quella che ci si aspetta.

13.03: Sono in campo Vavassori e Arnaboldi per il riscaldamento.

13.01: Come detto per Vavassori, anche il 32enne nativo di Milano vuole continuare la sua avventura e getterà il cuore oltre l’ostacolo per far suo l’incontro. Termometro per lui della situazione sarà il servizio, colpo solitamente con cui fa più fatica, non essendo dotato di un fondamentale irresistibile in termini di potenza.

12.59: Attenzione però ad Arnaboldi. Il n.281 del ranking viene dal successo in rimonta contro la testa di serie n.2 del torneo Federico Gaio: 6-7 (7) 6-1 11-9 lo score in proprio favore.

12.56: Indubbiamente, oltre a questioni meramente tecniche, anche la condizione fisica sarà un fattore da considerare visto che si arriva al termine di una lunga settimana di incontri particolarmente intensi, con temperature atmosferiche crescenti.

12.53: Vavassori, senza dubbio, è la sorpresa di questi Assoluti: un percorso sorprendente nel quale il 25enne nativo di Torino si è permesso il lusso di eliminare anche uno dei favoriti della vigilia, ovvero Thomas Fabbiano.

12.50: Terminato il match tra Cocciaretto e Trevisan, con il successo della toscana che si è guadagnata l’accesso alla Finale del tabellone femminile.

11.58: E’ particolarmente lottato il match tra Cocciaretto e Trevisan, con la toscana avanti di un set (7-5), durato 1 ora e 40 minuti. Verosimile pensare che Vavassori e Arnaboldi non scenderanno in campo prima delle ore 13.00

11.17: In questo momento è in corso il match tra Cocciaretto e Trevisan, che precederà il confronto che seguire. Pertanto Vavassori vs Arnaboldi non inizierà prima delle 12.00.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima semifinale dei Campionati italiani di tennis tra Andrea Vavassori e Andrea Arnaboldi. Si preannuncia una sfida molto equilibrata tra due tennisti che hanno messo in evidenza grande determinazione nel corso di questo torneo.

