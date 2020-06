LIVE Sonego-Pellegrino 7-6, 2-6, 11-9 Campionati Italiani tennis in DIRETTA. Rimonta incredibile del numero 1 del tabellone!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.01: Grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi incontri dei campionati italiani di tennis a Todi

15.00: Sonego, dunque, supera Pellegrino nel primo turno dei campionati italiani con il punteggio di 7-5, 2-6, 11-9

14.59: Sonego affronterà al secondo turno Federico Arnaboldi

14.58: L’ha vinta Sonego ma soprattutto l’ha persa Pellegrino questa partita. Il pugliese era avanti 9-6 nel tie break, dopo aver sprecato 4 set ball nel primo parziale. Troppi gli errori del pugliese nelle fasi decisive del match

11-9 Errore di dritto di Pellegrino e Sonego si salva incredibilmente e supera il turno

10-9 Esce il dritto di Pellegrino, quarto punto consecutivo per Sonego che ha anche il servizio a disposizione sul match point

9-9 In rete il dritto di Pellegrino a chiudere uno scambio lungo e all’insegna della paura. Tre match point annullati a Pellegrino

8-9 Esce il dritto di Pellegrino

7-9 Esce la risposta di Pellegrino

6-9 Esce la risposta di Sonego e tre match point per Pellegrino

6-8 Esce il rovescio di Pellegrino, ci prova Sonego

5-8 Se ne va il dritto di Sonego

5-7 La smorzata di Sonego

4-7 Il più bello scambio del match! La volèe di rovescio di Pellegrino, molto attento, lo chiude

4-6 Errore di dritto di Pellegrino

3-6 Esce il dritto di Sonego

3-5 In rete la risposta di dritto di Pellegrino

2-5 Ace Pellegrino

2-4 Esce il dritto di Pellegrino

1-4 Errore di Sonego

1-3 Servizio vincente Sonego

0-3 Esce la risposta di dritto di Sonego

0-2 esce il dritto incrociato di Sonego

0-1 Esce il rovescio di Sonego, subito mini-break

2-6 Pellegrino pareggia il conto e dunque si va al match tie break

40-15 Esce la risposta di Sonego

30-15 In rete il dritto di Pellegrino

30-0 Servizio e dritto Pellegrino

15-0 Il dritto di Pellegrino, Sonego neanche si muove

2-5 Doppio fallo di Sonego, si avvicina il super tie break

Vantaggio esterno: la volèe di dritto di Pellegrino

Parità: bene il servizio di Sonego

Serve un restyling al campo

Vantaggio esterno: errore di Sonego anche per via del rimbalzo irregolare

Parità: Vincente il dritto di Sonego

Vantaggio esterno: Sonego ha spento la luce. Errore in volèe di rovescio

40-40 Errore di Sonego di dritto

40-30 Errore abbastanza banale di Sonego

40-15 In rete il dritto di difesa di Sonego

40-0 Errore di Pellegrino

30-0 Esce il dritto di Pellegrino

4-2 Sbaglia Sonego e Pellegrino mantiene il vantaggio

40-0 Esce la risposta di Sonego

30-0 Lo smash di Pellegrino

15-0 Il dritto di Pellegrino che si apre bene il campo

2-3 Lo smash di Sonego a rete

40-15 La volèe di dritto di Pellegrino

40-0 Il servizio di Sonego

30-0 Errore di Pellegrino

15-0 Esce la risposta di Pellegrino

1-3 Pellegrino tiene il servizio

40-0 Lo smash di Pellegrino

30-0 Esce il dritto di Sonego

15-0 Servizio e dritto Pellegrino

1-2 Se ne va il dritto di Pellegrino

40-0 Ancora il servizio di Sonego

30-0 Bene il servizio di Sonego

15-0 Out il dritto di Pellegrino

0-2 In rete il dritto di Sonego

Vantaggio interno: dritto vincente di Pellegrino

40-40 Doppio fallo Pellegrino

40-30 Esce il dritto di Pellegrino

40-15 La volèe alta di rovescio di Pellegrino

30-15 Bene il servizio di Pellegrino

15-15 In rete il rovescio di Sonego

0-15 In rete il rovescio di Pellegrino al termine di un bello scambio

0-1 Break in apertura di secondo set, errore di Sonego

15-40 Bella risposta di Pellegrino

15-30 Servizio e dritto Sonego

0-30 L’errore di Sonego

7-6 L’ace di Sonego chiude il primo set a favore del numero uno del tabellone

6-4 Lunga la volèe di rovescio di Sonego

6-3 Lo smash di Pellegrino

6-2 Esce il dritto di Pellegrino, 4 set point Sonego

5-2 Se ne va la risposta di Pellegrino

4-2 Esce il rovescio di Pellegrino

3-2 Out la palla corta di Pellegrino

2-2 Esce il dritto di Sonego

2-1 Lunga la risposta di Pellegrino

1-1 Out la risposta di Pellegrino

0-1 Esce il dritto in difesa di Sonego

6-6 Esce il dritto di Pellegrino dopo la volèe smorzata di Sonego che annulla 4 set point e conquista il break

Vantaggio interno: ace Sonego

Parità: se ne va il dritto lungolinea di Pellegrino dopo un rimbalzo non perfetto

Vantaggio esterno: la risposta di Pellegrino, ancora un set point

Parità: il dritto di Pellegrino

Vantaggio interno: il servizio di Sonego

40-40 Rovescio in rete di Pellegrino, annullati tre set point

30-40 In rete il dritto di Pellegrino

15-40 Esce il rovescio di Pellegrino sull’attacco in dritto di Sonego

0-40 Il rovescio lungolinea di Pellegrino che ha 3 set point

0-30 Esce il pallonetto di Sonego

0-15 L’errore di Sonego

5-6 Esce la risposta di Sonego

Vantaggio interno: ace Pellegrino

40-40 In rete il dritto di Pellegrino

40-30 Errore di Pellegrino che si era aperto bene il campo ma ha sbagliato il dritto

40-15 Errore di Sonego in risposta

30-15 Grave errore di Sonego

15-15 Doppio fallo Pellegrino

15-0 Il dritto di Pellegrino

5-5 In rete la risposta di Pellegrino. Parziale di 12 punti a 2 per Sonego che ha riaperto il match

40-0 esce la risposta di Pellegrino

30-0 Lo smash di Sonego costringe all’errore Pellegrino

15-0 Ace Sonego

4-5 Incredibile errore in volèe di Pellegrino che gioca un pessimo nono game e restituisce il break a Sonego

15-40 Errore di Pellegrino

15-30 Grave errore di Pellegrino sul dritto che si ferma sul nastro.

15-15 Buon servizio di Pellegrino

0-15 Se ne va il dritto di attacco di Pellegrino

3-5 Errore di Pellegrino che servirà per il set

40-15 Out il dritto di Pellegrino

30-15 Esce la risposta di Pellegrino

15-15 Si ferma in rete la palla corta di Pellegrino che non sfrutta un’ottima occasione

0-15 Esce il dritto di Sonego

2-5 Servizio e dritto, Pellegrino avrà la possibilità di servire per il set

40-15 Lungo il dritto di Pellegrino

40-0 Esce la risposta di Sonego

30-0 Esce il dritto di Sonego

15-0 servizio e dritto Pellegrino

2-4 Esce il rovescio di Pellegrino

40-15 Il rovescio di Sonego costringe all’errore Pellegrino

30-15 Esce la risposta di dritto

15-15 Sonego si salva con una palla corta

1-4 Esce la risposta di Sonego

40-30 Brutta risposta di Sonego

30-30 Lo smash traballante ma efficace di Pellegrino

15-30 Ancora lungo il dritto di Pellegrino

15-15 Esce il dritto di Pellegrino

15-0 Errore di Sonego

1-3 Esce il dritto incrociato di Sonego

Vantaggio esterno:; esce il rovescio in back di Sonego al termine di un lungo scambio

Parità: esce la risposta di Pellegrino sulla seconda di Sonego

Vantaggio esterno: In rete il dritto di Sonego

40-40 Esce il dritto di Pellegrino

30-40 Servizio e smorzata di dritto di Sonego

15-40 Gran passante incrociato di Pellegrino, non c’è scampo per Sonego

15-30 In corridoio il dritto di Pellegrino

0-30 L’errore di Sonego

1-2 Ace Pellegrino

40-0 Se ne va il dritto di Sonego

30-0 Esce il rovescio di Sonego sulla pressione di dritto di Pellegrino

15-0 Bella smorzata di Pellegrino

1-1 Esce il rovescio di Pellegrino

40-30 Esce la risposta di Pellegrino sulla seconda di Sonego

30-30 Esce il dritto di Sonego

30-15 Il servizio di Sonego

15-15 Inefficace la palla corta di Sonego che viene infilato dal rovescio di Pellegrino

15-0 Esce la risposta di Pellegrino

0-1 Servizio e dritto di Pellegrino, primo game per il pugliese. Ora serve Sonego

Vantaggio interno: esce il rovescio di Pellegrino

40-40 Esce la risposta di rovescio di Sonego

30-40: Servizio e dritto di Pellegrino

15-40 La smorzata di dritto di Sonego imprendibile per Pellegrino

15-30 Doppio fallo Pellegrino

15-15 La volèe smorzata di Pellegrino di dritto

0-15: La volèe di rovescio di Sonego

12.20: Lorenzo Pellegrino a servizio

12.18: Si è concluso il riscaldamento. Tra qualche istante il via della gara che si svolgerà al meglio dei tre set con super tie break in caso di parità

12.10: Di fronte Sonego avrà la testa di serie n.10 del tabellone del torneo umbro. Il miglior piazzamento raggiunto è quello alla posizione n.312 lo scorso agosto: in carriera ha vinto 4 Challenger e 4 Futures

12.05: Il tennista torinese è il numero uno e favorito del seeding in virtù della posizione n.46 al mondo.

12.03: Tra pochi minuti il via della sfida tra Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino valevole per il primo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis

19.23 Grazie per la pazienza e a domani per una grande giornata di tennis!

19.21 La partita però è rimandata a domani mattina perché è ancora in corso la sfida tra Thomas Fabbiano e Matteo Gigante e la sessione non si sarebbe potuta portare a termine.

19.20 Salve a tutti e benvenuti a quella che sarebbe dovuta essere la diretta live del match tra Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino, incontro valevole per il primo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino, incontro valevole per il primo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, in programma a Todi. Esordio per la testa di serie n.1 nella sessione pomeridiana: infatti il match in questione sarà il secondo a partire dalle 14.45 dopo quello tra Matteo Gigante e Thomas Fabbiano. In mattinata invece anche Federico Gaio scenderà in campo per la prima volta in Umbria contro Pietro Rondoni.

Lorenzo Sonego scende in campo nello spicchio di tabellone di Lorenzo Musetti che ieri ha battuto all’esordio Fabio Cobolli: il tennista torinese è il favorito del seeding in virtù della posizione n.46 al mondo. Il piemontese ha una chance importante considerando le assenze di Fabio Fognini e Matteo Berrettini: considerando i pochi tornei giocati, Sonego ha raggiunto i quarti di finale a Rio de Janeiro come miglior piazzamento in questo 2020 travagliato.

Il n.341 al mondo invece è la testa di serie n.10 del tabellone del torneo umbro. Il miglior piazzamento raggiunto è quello alla posizione n.312 lo scorso agosto: in carriera ha vinto 4 Challenger e 4 Futures, con gli ultimi trofei vinti in Croazia (singolare) e a Parma (doppio). Prima dello stop a causa del virus, Pellegrino ha raggiunto due secondi turni a Trento e Porec.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino è in programma come secondo match a partire dalle 14.45 dopo quello tra Matteo Gigante e Thomas Fabbiano in quel di Todi sui campi del Tennis Club 1971. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

