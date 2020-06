LIVE Sonego-Arnaboldi 6-3 6-2, Campionati Italiani tennis in DIRETTA: il piemontese vola ai quarti di finale, Musetti prossimo avversario!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SONEGO-ARNABOLDI

E CHIUDE SONEGO! 6-3 6-2 il punteggio in favore di Lorenzo Sonego, che si qualifica per i quarti di finale e ci sarà l’incrocio con Musetti. La differenza in questo confronto l’ha fatta la continuità e il piemontese ha il merito di essere rimasto ben concentrato.

40-0 Servizio al corpo di Sonego e out la risposta di Arnaboldi. 3 match-point per lui.

30-0 Ancora un errore per Arnaboldi che fatica a trovare il campo: lungo il rovescio lungolinea.

15-0 Servizio a uscire di Sonego profondo e out la risposta di Arnaboldi.

Arriva il break con un dritto pronfondissimo di Sonego! 5-2 e ora il piemontese andrà a servire per il match!

Vantaggio Sonego, eccede con il dritto Arnaboldi e larga la sua accelerazione.

40-40 Poco incisivo Sonego in risposta e Arnaboldi ne approfitta con il dritto.

30-40 Ace di Arnaboldi al centro, che lotta fino in fondo.

15-40 Annulla la prima palla break Arnaboldi con un dritto in contropiede.

0-40 Tre palle break per Sonego! Rovescio affossato in rete da Arnaboldi.

0-30 Forza con il dritto lungolinea Arnaboldi e non trova il campo.

0-15 In rete il rovescio incrociato di Arnaboldi.

Ancora una volta palla corta giocata male da Sonego, ma Arnaboldi non trova la traiettoria giusta e passante risolutivo di Sonego. 4-2 per il piemontese in questo 2° set e Arnaboldi al servizio.

40-15 Si ferma sul nastro la palla corta di Sonego.

40-0 Ace con effetto a uscire di Sonego e tre palle del 4-2 nel 2° set.

30-0 Servizio molto pesante del piemontese al corpo e niente da fare per Arnaboldi.

15-0 Ottimo attacco con il dritto a sventaglio e giocata a rete sicura.

Out il dritto a sventaglio di Sonego e 3-2 per il piemontese con un break di vantaggio e al servizio.

40-30 Out la contro-palla corta di Arnaboldi e si continua a lottare in questo quinto game del 2° set.

40-15 Grande punto portato a casa da Arnaboldi: accelerazioni di dritto notevoli e poi a rete conclude con sicurezza.

30-15 Dritto lungolinea molto profondo di Arnaboli, su una risposta non straordinaria del piemontese.

15-15 Ottimo smash di Arnaboldi, non semplice per il pallonetto molto alto di Sonego.

0-15 Grande accelerazione con il dritto a sventaglio di Sonego e poi smash risolutivo.

3-1 Sonego in questo secondo set per il piemontese, ottima prima al corpo. Arnaboldi alla battuta.

Vantaggio Sonego: palla corta non giocata benissimo da Sonego, ci arriva bene Arnaboldi, ma il piemontese intuisce il passante e chiude a rete.

40-40 Il servizio dà una mano a Sonego e con una buona prima annulla la palla break.

Vantaggio Arnaboldi, stecca con il dritto il piemontese che non trova il campo. Palla del controbreak del canturino.

40-40 Altra risposta d’incontro di Arnaboldi con il rovescio e Sonego affossa il proprio colpo in rete.

40-30 Grande risposta in cross di dritto di Arnaboldi, sorpreso Sonego.

40-15 Ottima palla corta di Sonego, che gioca sulla riga e conquista due palle per il 3-1 in questo 2° set.

30-15 Out il dritto lungolinea di Arnaboldi, che prova a forzare e non trova il campo.

15-15 Schiaffo al volo di dritto di Arnaboldi, out di poco il passante di Sonego.

15-0 Servizio ottimo a uscire di Sonego e in rete il dritto di Arnaboldi.

Sbaglia Arnaboldi con il dritto incrociato in manovra! C’è il break di Sonego dunque che si porta sul 2-1 in questo 2° set e potrà servire.

30-40 PALLA BREAK Sonego! Non chiude bene a rete Arnaboldi e Sonego ne approfitta con il passante di dritto.

30-30 Fortunato Sonego che coglie il nastro con questo rovescio e la traiettoria è imprendibile per Arnaboldi.

30-15 Ottimo attacco di dritto a sventaglio di Arnaboldi e chiusura a rete comoda.

15-15 Lunga la risposta di rovescio di Sonego.

0-15 Fuori il rovescio lungolinea di Arnaboldi, in manovra.

Altro errore di Arnaboldi in risposta e 1-1 in questo 2° set. Il canturino al servizio.

40-15 Altra prima di servizio robusta di Sonego e out il rovescio di Arnaboldi, che forza un po’ troppo.

30-15 Servizio a uscire di Sonego e niente da fare per Arnaboldi alla risposta.

15-15 Profonda la prima di servizio di Sonego e out il rovescio di Arnaboldi.

0-15 Dritto lungo di Sonego, che non ha iniziato nel migliore dei modi questo secondo set.

Riga per Arnaboldi con il rovescio e il canturino tiene il servizio in apertura del 2° set. Sonego andrà a servire.

40-15 Out il rovescio di Sonego in manovra.

30-15 Bella palla corta giocata da Sonego, Arnaboldi non riesce ad arrivarci al meglio.

30-0 Fuori il tentativo di recupero di Sonego, che non trova il campo con il pallonetto.

15-0 Affossa in rete il proprio dritto Sonego nello scambio da fondo.

Si comincia con questo secondo set! Arnaboldi al servizio.

Si bagna il campo in questo momento prima di riprende il 2° set. Un Sonego solido e capace di accelerare nei momenti decisivi, Arnaboldi che è andato più a corrente alternata.

ACE DI SONEGO! Il piemontese si aggiudica per 6-3 il 1° set.

40-15 Due set-point per Sonego che imprime una grande profondità al servizio.

30-15 Gran dritto di Arnaboldi sul lungolinea, niente da fare per Sonego stavolta.

30-0 Splendido dritto di Sonego in contropiede, gestendo bene lo scambio e accelerando con il misurino.

15-0 Servizio a uscire molto preciso di Sonego e niente da fare per Arnaboldi.

Grande cross di dritto incrociato di Arnaboldi e game conquistato. Sonego però, avanti 5-3, può chiudere il primo set sul suo servizio.

Vantaggio Arnaboldi, servizio al corpo del canturino e Sonego non controlla.

40-40 Buona prima di servizio di Arnaboldi sul rovescio di Sonego, out la risposta del piemontese.

30-40 Risposta di dritto molto profonda di Sonego con il dritto e il lungolinea vale il set-point.

30-30 Prima di servizio robusta di Arnaboldi, sul rovescio di Sonego, che spedisce la pallina fuori.

15-30 Sbaglia completamente il dritto lungolinea Arnaboldi, che fatica a leggere le traiettorie arrotate di Sonego.

15-15 Ottimo il dritto a sventaglio di Sonego, che obbliga a una difficile risposta di rovescio Arnaboldi.

15-0 Ace di Arnaboldi: servizio a uscire del canturino.

Tre punti consecutivi di Sonego, che tiene il servizio e si porta sullo score di 5-2 in questo 1° set. Arnaboldi servirà per rimanere nella frazione.

40-30 Servizio molto vicino alla riga centrale di Sonego e riposta out di rovescio di Arnaboldi.

30-30 Si affida al servizio Sonego, che serve sul rovescio di Arnaboldi e ha ragione visto l’errore dell’avversario.

15-30 Sbaglia Sonego con il dritto, messo fuori tempo dal nastro in questo scambio.

15-15 Grande risposta d’incontro di Arnaboldi e con il dritto lungolinea gioca splendidamente.

15-0 Lungo il rovescio di Arnaboldi in questo scambio, falloso il 20enne canturino.

Doppio fallo di Arnaboldi e arriva il break in favore di Sonego: 4-2 in favore del n.46 del mondo in questo 1° set. Il piemontese al servizio.

15-40 Due palle break per Lorenzo Sonego, che si impone in questo scambio lungo la diagonale di dritto.

15-30 Brutto errore in manovra di Arnaboldi, che affossa letteralmente il suo dritto in rete.

15-15 Stavolta è Sonego a non essere preciso da fondo con il dritto…

0-15 Scappa il dritto a sventaglio ad Arnaboldi, uscendo dal servizio.

Altro servizio vincente di Sonego, tre punti consecutivi per il piemontese, che conduce 3-2 nel 1° set (senza break). Arnaboldi in battuta.

Vantaggio Sonego, grande prima a uscire e out il dritto di Arnaboldi.

40-40 Il nastro nega il vincente di dritto ad Arnaboldi e dunque parità.

30-40 Altro dritto che scappa a Sonego e palla break per Arnaboldi. Attenzione!

30-30 Forza il servizio Sonego sul rovescio di Arnaboldi e out la risposta del canturino.

15-30 Sonego commette un nuovo errore: out il dritto lungolinea da posizione favorevole.

15-15 Out il dritto a sventaglio di Sonego.

15-0 Si gira splendidamente con il dritto Sonego e finisce out il tentativo di passante di Arnaboldi.

Rovescio in rete in manovra di Sonego e 2-2 in questo primo set. Il piemontese al servizio.

40-30 Affonda con il dritto Sonego, sfruttando una seconda di servizio un po’ timida di Arnaboldi.

40-15 Bella giocata di Sonego: si apre il campo con il rovescio lungolinea e poi palla corta eccellente.

40-0 Grande servizio di Arnaboldi e smash risolutivo del 20enne canturino.

30-0 Ottimo dritto a sventaglio di Arnaboldi e rovescio in back difensivo in corridoio di Sonego.

15-0 Dritto sulla riga di Arnaboldi e Sonego non controlla il colpo di controbalzo.

Gioco perfetto di Sonego, che realizza un altro ace e si porta avanti 2-1 nel 1° set. Arnaboldi al servizio.

40-0 Sparacchia in corridoio il dritto Arnaboldi e tre palle per il 2-1 nel 1° set per Sonego.

30-0 Viaggia la prima di Sonego e niente da fare per Arnaboldi con la risposta di rovescio.

15-0 Ace esterno di Sonego.

Out la giocata a rete di Sonego, che non sfrutta un nastro a proprio favore con il dritto. Bravo Arnaboldi dunque a portare a casa questo game. 1-1 nel primo set e il piemontese alla battuta.

Vantaggio Arnaboldi: ottimo servizio con effetto a uscire e dritto lungolinea risolutivo per lui.

40-40 Prima robusta sul dritto di Sonego da parte di Arnaboldi e annullata la palla break.

30-40 Palla break Sonego: brutto errore a campo aperto di rovescio di Arnaboldi.

30-30 Bravo Arnaboldi ad aprirsi il campo con il dritto incrociato e poi la chiosa con il lungolinea.

15-30 Buon servizio in slice di Arnaboldi e in rete la risposta di dritto di Sonego.

0-30 Sparacchia ancora out il dritto Arnaboldi, che fatica a trovare la misura dei propri colpi.

0-15 Perde la misura del dritto a sventaglio Arnaboldi, che fatica a contrastare la profondità di Sonego.

Tiene dunque il primo servizio di questo match Sonego: servizio incisivo al corpo e rovescio in corridoio di Arnaboldi. Il 20enne al servizio.

40-15 Fuori misura il rovescio lungolinea di Sonego in manovra.

40-0 Ancora lunga la risposta di dritto di Arnaboldi, battuta molto incisiva quella del piemontese.

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Arnaboldi, buon servizio al corpo di Sonego.

15-0 Martella con il dritto da fondo Sonego e in rete il dritto di Arnaboldi.

17.07: Si comincia! Lorenzo Sonego al servizio.

17.06: I due giocatori stanno effettuando la fase di riscaldamento.

17.04: Tuttavia, contro Federico Arnaboldi, servirà un match di spessore diverso. Il 20enne nostrano ha messo in mostra una buona solidità contro il talentino Luca Nardi e, dopo aver completato il proprio percorso nelle qualificazioni, ora vuol continuare la propria marcia, esprimendo il proprio miglior tennis e non avendo nulla da perdere.

17.01: Una sfida, comunque, che ha dimostrato quanto la determinazione e voglia di lottare non facciano difetto al riferimento di questa manifestazione.

16.58: Il tennista nativo di Torino, infatti, è stato costretto ad annullare ben tre match-point nel super tie-break del terzo set, prima di spuntarla e chiudere in proprio favore il confronto.

16.55: Sonego, testa di serie n.1 del torneo viste le defezioni importanti di Fabio Fognini e di Matteo Berrettini, è il favorito della vigilia.

16.53: Terminato dunque il match tra Moroni e Brancaccio: vittoria per il primo per 3-6 6-3 10-7 e qualificazione quarti di finale dove incontrerà Vavassori.

16.18: Si attende il termine del match tra Brancaccio e Morini prima di vedere Sonego e Arnaboldi in campo: siamo nel secondo set, con Brancaccio vittorioso del primo parziale (6-3), ma indietro di un break nel secondo (4-2). Si prospetta il super tie-break. L’inizio dunque del match tra il piemontese e il 20enne nostrano slitta.

15.34: In corso il match tra Brancaccio e Moroni, che precede la sfida tra Sonego e Arnaboldi. La partita è sul finire del primo set, per cui verosimilmente si andrà oltre le 16.00 per l’inizio della sfida che più ci interessa.

14.22: Bisognerà attendere prima di assistere al match tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi. E’ terminata in questo momento la partita tra Vavassori e Fabbiano, con la vittoria del primo per 7-6 6-4. Ci sarà tra qualche minuto il confronto tra Brancaccio e Moroni che precederà per l’appunto la sfida tra il piemontese e il 20enne nostrano.

14.20: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi, match valido per gli ottavi di finale dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sulla terra rossa di Todi (Perugia) in palio ci sarà il pass per i quarti di finale della rassegna nazionale.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi, match valido per gli ottavi di finale dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sulla terra rossa di Todi (Perugia) in palio ci sarà il pass per i quarti di finale della rassegna nazionale.

Sonego, testa di serie n.1 del torneo viste le defezioni importanti di Fabio Fognini e di Matteo Berrettini, è il favorito della vigilia. Tuttavia, nella sfida contro Andrea Pellegrini, il piemontese ha molto sofferto. Il tennista nativo di Torino, infatti, è stato costretto ad annullare ben tre match-point nel super tie-break del terzo set, prima di spuntarla e chiudere in proprio favore il confronto. Una sfida, comunque, che ha dimostrato quanto la determinazione e voglia di lottare non facciano difetto al riferimento di questa manifestazione.

Tuttavia, contro Federico Arnaboldi, servirà un match di spessore diverso. Il 20enne nostrano ha messo in mostra una buona solidità contro il talentino Luca Nardi e, dopo aver completato il proprio percorso nelle qualificazioni, ora vuol continuare la propria marcia, esprimendo il proprio miglior tennis e non avendo nulla da perdere. Il tema tattico del confronto si giocherà molto sul dritto di Sonego, che potrebbe essere l’arma con la quale il n.1 del seeding potrebbe fare la differenza. Non vi sono dubbi infatti che tra i due giocatori ci sia una differenza sostanziale in termini di velocità di palla.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Federico Arnaboldi, match valido per gli ottavi di finale dei Campionati Italiani 2020 di tennis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si giocherà non prima delle ore 14.45. Buon divertimento!

