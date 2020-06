LIVE Genoa-Parma 1-4, Serie A in DIRETTA: Kulusevski e il tris di Cornelius regalano la vittoria ai ducali. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GENOA-PARMA

Loading...

Loading...

VIDEO GENOA-PARMA 1-4: HIGHLIGHTS, GOL E SINTESI

23:47 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo emozionante match del ventisettesimo turno di Serie A e vi augura un buon proseguimento di serata!

23:43 Queste le pagelle del match:

GENOA (3-5-2): Perin 5.5; Romero 5, Soumaoro 5, Masiello 5 (Barreca 6.5); Biraschi 5.5, Cassata 6, Schone 6.5, Sturaro 5, Criscito 5(Iago Falque 7); Favilli 4.5 (Destro 5), Pandev 6 (Pinamonti 5.5). All. : Nicola 5.5.

PARMA (4-3-3): Sepe 7; Laurini 6.5, Iacoponi 4.5, Bruno Alves 6(Dermaku 6), Gagliolo 6.5; Brugman 6.5 (Scozzrella 6), Hernani 6.5 (Kucka 6), Kurtic 6; Kulusevski 7.5, Cornelius 8.5, Gervinho 5.5 (Barillà 6). All.: D’Aversa 7.

23:38 Termina con il roboante punteggio di 1-4 la sfida tra Parma e Genoa. Ospiti che, trascinati da uno strepitoso Andreas Cornelius (tripletta dopo il tris da subentrato dell’andata), hanno nettamente meritato di vincere e sono stati bravi a chiudere la gara nel finale con la rete all’89’ di Dejan Kulusevski. Il gol della bandiera del Genoa lo segna al 61′ un positivo Iago Falque, freddo dal dischetto, dopo che nel primo tempo, sull’1-0, Sepe aveva ipnotizzato dagli undici metri capitan Mimmo Criscito, uscito tra l’altro per infortunio, zoppicante, al 60′.

90+3′ FINISCE QUI! PARMA BATTE GENOA A MARASSI 4-1!

90+2′ Genoa che ora si è definitivamente arreso, con gli ospiti che puntano soltanto a giocare con il cronometro sulla bandierina.

90′ Tre minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Si andrà avanti fino al 93′.

89′ Rimessa laterale dalla sinistra di Laurini che arriva direttamente sulla fascia opposta dove lo svedese stoppa, finta di andare sul destro, rientra e calcia col mancino a fil di palo, bruciando Perin. Gol spettacolare!

87′ KULUSEVSKI!! LA CHIUDE LUI! 1-4.

85′ Schone! Punizione pericolosa sulla trequarti destra del danese che scodella in mezzo un pallone invitante su cui non riesce però ad arrivare nessuno dei suoi compagni.

83′ Genoa che ora attacca all’arma bianca. Parma che sta pagando fisicamente quanto fatto nella prima ora di gioco.

81′ Sepe fondamentale! Bel cross dalla destra di Falque per Pinamonti che salta contro Dermaku e alza un campanile nella zona di Destro. L’estremo difensore è pronto ad uscire e blocca tempestivo in presa alta.

79′ Altro doppio cambio anche per D’Aversa: fuori Bruno Alves e Brugman e dentro Dermaku e Scozzarella. Non cambia nulla tatticamente nel Parma, col tecnico che ha semplicemente inserito un po’ di freschezza.

77′ Parma che ora si schiera completamente dietro la linea del pallone, a difesa del vantaggio. I ducali sono virtualmente in zona Europa League con i tre punti di oggi.

75′ Brutto fallo di Kucka su Schone in questo frangente con l’ex che stende il regista scuola Ajax a centrocampo, dopo che quest’ultimo lo aveva superato con un tocco delizioso.

73′ Continua a cambiare Nicola che inserisce un terzino di spinta come Barreca per un centrale più difensivo come Masiello. Forse anche un cambio modulo nel finale per il Grifone.

71′ Genoa ora letteralmente trascinato da un ispiratissimo Iago Falque, che sta dando il via a tutte le azioni pericolose dei suoi dalla fascia destra dopo aver accorciato le distanze dal dischetto.

69′ Un cambio a testa per i due tecnici: dentro Destro per Favilli nel Genoa e Barillà per Gervinho tra gli ospiti. D’Aversa prova a coprirsi un po’.

67′ STURARO! Gran triangolo tra Falque e Schone che libera il regista che alza la testa e serve l’ex-Juve in profondità. Sturaro stoppa e calcia con il destro sull’esterno della rete, lasciando solo l’illusione del gol.

65′ Cambio anche tra le fila del Parma: esce Hernani ed entra un grande ex del match, Juraj Kucka.

63′ Da segnalare, prima del calcio di rigore, l’infortunio di Domenico Criscito, che è uscito dal campo zoppicando vistosamente. Tegola pesante per i padroni di casa.

61′ IAGO FALQUE SPIAZZA SEPE! 1-3. L’ha riaperta il Genoa.

60′ Altro ingenuo fallo di Iacoponi che salta col braccio alto, intercetta nettamente un colpo di testa di Schone e viene ammonito.

59′ ALTRO RIGORE PER IL GENOA!

57′ Altro doppio cambio tra le file di un Genoa che prova a cercare disperatamente il gol della bandiera: fuori Criscito e Pandev e dentro Behrami e Pinamonti.

55′ Altra azione prolungata del Parma conclusa da Laurini che pennella un bel cross a centro area su cui si tuffa Cornelius che spizza di testa e trova l’angolino basso del palo lungo. Partita pazzesca del danese!

53′ CORNELIUSS!!!! ALTRA TRIPLETTA! CLAMOROSO!

51′ Pandev! Gran disimpegno di Romero per il macedone che al limite dell’area stoppa alla grande e calcia secco con il sinistro. Il pallone finisce centrale tra le braccia di Sepe, che blocca.

49′ Canovaccio del match che non sembra essere cambiato di una virgola in questo inizio di secondo tempo. Parma che è rientrato aggressivo e ha ricominciato a macinare gioco.

47′ Cambio nel Genoa: dentro Iago Falque al posto di Cassata. Prova ad aumentare la qualità offensiva dei suoi Nicola.

46′ SI RIPARTE A MARASSI!

Gara emozionante in questo primo tempo con il Parma che si è portato avanti al 17′ con un destro a porta vuota di un ispiratissimo Cornelius. Al 28′ Criscito si è poi fatto ipnotizzare da Sepe sul dischetto e nell’azione successiva è arrivato il raddoppio dei ducali, con un altro gol capolavoro del danese. Risultato giusto per quanto fatto vedere in questi primi 45′ dagli ospiti. A tra poco per la ripresa!

45′ Non c’è recupero, finisce qui il primo tempo. Parma avanti 2-0 sul Genoa.

43′ Chiude il primo tempo in attacco il Grifone che ora ha alzato il proprio baricentro e va a caccia di spazi tra le maglie della difesa di D’Aversa, fino a qui impeccabile.

41′ Bello spunto ora di Pandev, tra i migliori dei suoi, sulla fascia sinistra che salta Laurini e viene messo giù da Alves. L’arbitro decide di non fischiare.

39′ Percussione clamorosa di Cornelius che va via di fisico al centrocampo del Grifone ma poi, arrivato sulla trequarti senza compagni da servire, viene messo giù da Criscito.

37′ Parma che ora si getta in avanti a caccia del gol del definitivo k.o. Genoa completamente stordito da quanto avvenuto negli ultimi 5 minuti.

35′ Gran cross dalla destra di Hernani per il danese che stoppa col sinistro e poi da posizione impossibile fulmina sotto le gambe Perin con una conclusione violentissima. Gol spettacolare!

33′ CORNELIUSSS!! SEGNA SEMPRE LUII!! La legge del gol sbagliato gol subito!

31′ SEPEEE!!! Secondo rigore parato consecutivo! Tuffo straordinario dell’estremo difensore che indovina l’angolo e devia un buon rigore sul palo. Si resta sull’1-0.

29′ Contropiede fulmineo del Genoa dopo una gran parata di Perin su Cornelius con Sturaro che calcia da fuori e Iacoponi che allarga il braccio e tocca nettamente con il braccio. Andrà Criscito sul dischetto.

28′ RIGORE GENOA!!

26′ Gervinho spreca tutto! Bel contropiede del Parma con Cornelius che dalla destra, con un lancio di 40 metri, serve alla perfezione l’ivoriano sulla fascia opposta al limite dell’area. L’ex-Roma tenta però un tiro al volo e spara alto.

24′ Laurini salva tutto! Grande spunto di Schone sulla destra che va via tra due uomini con un dribbling e serve Favilli a centro area che di testa viene anticipato dal francese. Primo squillo del Genoa.

22′ Squadra di Nicola che sembra aver subito il colpo. Parma che con grande personalità continua ad attaccare sulla fascia destra con il duo Gervinho-Kulusevski.

20′ Dopo l’incredibile tripletta dell’andata, Genoa che si conferma una volta come vittima preferita dell’ariete danese dei ducali.

18′ Grandissima percussione di Gervinho che si fa tutto il campo centralmente e al limite dell’area serve Hernani sulla destra. Il 10 mette un rasoterra di prima a centro area che Perin sfiora soltanto e sul quale si avventa a porta vuota il danese, che ribadisce in rete con il destro.

17′ CORNELIUS!! 1-0!

15′ Fisionomia del match che inizia a delinearsi con il Parma che prova a fare la partita e il Genoa che si accontenta di ripartire pericolosamente in contropiede.

13′ GERVINHO,CHE ERRORE! Invenzione di Kulusevski che porta a spasso due difensori del Genoa e poi pennella un filtrante per l’ivoriano che, solo, da centro area, col destro spara a lato in malo modo.

11′ Gran recupero difensivo su Pandev di Hernani che sventa un bel contropiede del Genoa che aveva eluso alla grande il serrato pressing offensivo del Parma.

9′ Si lamenta Cornelius! Altra bella azione offensiva dei ducali con Kurtic che dalla sinistra pennella un cross sul secondo palo per il danese che si allaccia con Masiello e finisce giù. Fischiato fallo in attacco.

7′ Cornelius svirgola! L’ariete dei ducali, servito a centro area da uno splendido filtrante di Gervinho, non controlla bene e calcia in rimessa laterale con il sinistro dopo una bella trama offensiva dei suoi.

5′ Match abbastanza bloccato in questo 5′ con le due squadre che per ora preferiscono studiarsi a vicenda, senza aumentare il ritmo.

3′ Genoa che in questo avvio prova a prendere il pallino del gioco, cercando di costruire da dietro con i propri tre centrali difensivi.

1′ SI PARTE!!

21:45 Squadre che si dispongono ora al centro del campo: pochi istanti al fischio d’inizio.

21:40 Padroni di casa che tornano a scaldarsi sul proprio campo dopo tre mesi di assenza dalle competizioni. Spettacolare la “coreografia multimediale” creata dalla società, con tutti i cognomi degli abbonati a comporre il nome del club.

21:35 Squadre pronte a fare l’ingresso sul terreno di gioco. Meno di 10 minuti all’avvio del match, che all’andata si era concluso con un roboante 5-1 a favore del Parma.

21:30 I ducali invece, anche grazie al rigore parato da Sepe nell’ultima giornata, sono ancora saldamente in lotta per un posto in Europa nella prossima stagione.

21:25 Genoa che, prima della sosta, aveva ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate e che ha intenzione di riprendere sulla linea di quanto aveva lasciato in sospeso per allontanarsi prima possibile dalla zona retrocessione.

21:20 Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito; Favilli, Pandev. All. : Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

21:15 Buonasera a tutti voi, lettori di OA Sport, e bentrovati nella DIRETTA LIVE di Genoa-Parma, posticipo di giornata del ventisettesimo turno di Serie A che prenderà il via tra poco, alle 21:45.

Un saluto cari amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Genoa-Parma, posticipo di giornata e match valido per il ventisettesimo turno di campionato della Serie A 2019-2020, il primo completo post-coronavirus. La partita, che si giocherà in un Ferraris di Genova ovviamente chiuso al pubblico, prenderà il via alle 21:45

I padroni di casa, dopo il lunghissimo stop a causa della pandemia, si ritroveranno subito in campo in un match nel quale fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione sarà già prerogativa indispensabile. Il Grifone dovrà cercare di sfruttare la possibile stanchezza dei ducali, che hanno giocato sabato contro il Torino e dovrà ben guardarsi da due dei più attesi “ex” di giornata: lo slovacco Juraj Kucka (in gol contro il Toro) e il danese Andreas Cornelius (autore di un’inaspettata tripletta da subentrato all’andata).

Nell’altra metà campo i ragazzi di mister Roberto D’Aversa dovranno provare subito a ritrovare la via dei tre punti dopo l’1-1 di sabato, per continuare ad inseguire il treno Europa che ora, con i ducali noni in classifica a quota 36 punti, è distante solo due punti. In questo turno tra l’altro l’Hellas Verona, che ad oggi occupa l’ultimo posto disponibile, riceverà il Napoli di Rino Gattuso fresco vincitore della Coppa Italia in un match tutt’altro che scontato e l’occasione di sorpasso per il Parma pare essere troppo ghiotta per non essere sfruttata.

La sfida tra Genoa e Parma, valida per il 27° turno di Serie A, comincerà alle ore 21.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante della competizione più seguita d’Italia!

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock