Liga in tv oggi: calendario e orari partite 27 giugno. Programma e streaming

Seconda giornata di gare, dopo l’anticipo di ieri tra Siviglia e Valladolid, del trentaduesimo turno della Liga spagnola che vedrà in campo sia il Barcellona di Lionel Messi che l’Atletico Madrid del “Cholo Simeone”. In programma per la giornata odierna ben 4 partite, esattamente come per la giornata di domani.

La gara di apertura di oggi sarà il match delle 14:00 tra Athletic Bilbao e Maiorca. Nel pomeriggio a scendere in campo saranno poi i blaugrana della pulce argentina, ospiti del Celta Vigo alle 17:00 e smaniosi di non perdere terreno per la lotta per il titolo con i “blancos” di Madrid, che quest’anno sembra essere più aperta che mai. In attesa del match serale tra Atletico Madrid e Alavès delle 22:00, alle 19:30 vi sarà anche la sfida tra Osasuna e Leganes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della trentaduesima giornata della Liga spagnola di calcio maschile. I match saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN, con la prima sfida di giornata che sarà disponibile anche in tv su DAZN1, al canale 209 di Sky.

PROGRAMMA LIGA 27 GIUGNO

32ª GIORNATA

Sabato 27 giugno



14:00 Athletic Bilbao-Maiorca DAZN e DAZN 1 (CANALE 209 si Sky)

e DAZN 1 (CANALE 209 si Sky) 17:00 Celta Vigo-Barcellona DAZN

19.30 Osasuna-Leganes – DAZN

22.00 Atletico Madrid-Alavès, DAZN

Diretta streaming su DAZN di entrambi i match.

Foto: LaPresse