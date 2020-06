Liga 2020, Siviglia-Valladolid 1-1: Ocampos risponde a Kiko

Oggi, alle ore 22.00, ha preso il via il 32° turno della Liga spagnola di calcio 2019-2020. Un percorso senza soluzione di continuità quello in terra iberica, caratterizzato ogni giorno da match in programma. E’ spettato a Siviglia e a Valladolid, allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, dare il via alle danze.

La formazione di Julen Lopetegui ha collezionato il quarto pareggio consecutivo (1-1). Una partita complicata per i padroni di casa, in svantaggio al 25′ per il gol messo a segno da Kiko al 25′. Nel secondo tempo, Lopetegui ha provato a cambiare lo spartito con gli inserimenti di Jordan e di Suso. Al 55′ gol annullato a El Haddadi per posizione di fuorigioco. Ha attaccato a testa bassa il Siviglia e all’83’ la rete del pareggio è stata siglata da Ocampos su calcio di rigore. Un pari che però potrebbe costar caro al Siviglia che, in caso di successo dell’Atletico Madrid, vedrebbe salire il distacco a tre lunghezze dal terzo posto.

Foto: LaPresse