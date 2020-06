Liga 2020: pari con gol tra Villareal e Siviglia, poche emozini tra Leganes e Granada

Sono due i match del 31° turno andati in scena nella Liga spagnola di calcio. 2-2 tra Villareal e Siviglia nel match delle 19.30: padroni di casa in vantaggio con Alcacer al 18, pareggio al 39′ di Escudero. Nel recupero del primo tempo nuovamente in vantaggio il Villareal grazie a una realizzazione di Torres. Nella ripresa il pari definitivo di El Haddadi su assist di Navas. Siviglia che si mantiene terzo in classifica, ma dovrà guardarsi dall’Atletico Madrid distante una sola lunghezza, mentre la formazione di Calleja è sesta nella graduatoria generale. Pareggio, invece, a reti bianche tra Leganes e Granada (ore 22.00), punteggio che non cambia troppo il proprio percorso.

Foto: LaPresse