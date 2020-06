Lazio-Fiorentina: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Domani sera la Lazio cercherà di restare in corsa per la vittoria nel campionato italiano di Serie A 2019-2020: lo farà all’Olimpico, quando la 28a giornata opporrà i biancocelesti alla Fiorentina, a sua volta disperatamente in cerca di punti utili.

Due i ballottaggi all’interno delle due squadre: per quanto riguarda la Lazio, seconda in classifica e in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro un’indomabile Atalanta, c’è da capire chi sarà accanto a Immobile tra Correa e Caicedo, mentre in casa Fiorentina è in difesa che Igor e Ceccherini si giocano il posto. I viola, peraltro, stanno attraversando un’annata davvero opaca, al 14° posto a 31 punti e con la zona retrocessione nemmeno troppo lontana.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Lazio-Fiorentina, match della 28a giornata di Serie A 2019-2020, si giocherà domani sera alle ore 21:45. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020 CALCIO: PROGRAMMA

SABATO 27 GIUGNO

Ore 21:45 Lazio-Fiorentina

LAZIO-FIORENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – DAZN1 (can. 209 Sky)

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse