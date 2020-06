Inter-Sassuolo in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Dopo il meritato successo per 2-1 contro la Sampdoria nel recupero della 25ma giornata, l’Inter di Antonio Conte torna in campo questa sera sempre a San Siro per affrontare il Sassuolo di Roberto De Zerbi in un incontro valido per il 27° turno della Serie A 2019-2020. I nerazzurri sono di fatto costretti a portare a casa l’intera posta in palio per rimanere a -6 dalla capolista Juventus (che ha battuto il Bologna nell’anticipo) sperando nel frattempo di avvicinarsi al secondo posto della Lazio (distante 5 punti a parità di partite giocate), anch’essa impegnata oggi nel big match con l’Atalanta. Sull’altro fronte il Sassuolo vuole riscattarsi dal brutto k.o. rimediato tre giorni fa a Bergamo per raccogliere punti pesanti in ottica salvezza, anche se la zona retrocessione è sempre distante 7 punti.

La sfida della 27ma giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo, in programma allo stadio San Siro di Milano questa sera alle ore 19.30, sarà visibile in diretta streaming su DAZN ed in diretta tv su DAZN 1 (canale 209 della piattaforma Sky). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida.

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

ore 19.30 Inter-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Foto: Lapresse