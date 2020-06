Highlights Verona-Cagliari 2-1: video, sintesi e gol. Rete pazzesca di Di Carmine

HIGHLIGHTS VERONA-CAGLIARI 2-1

L’Hellas Verona riparte alla grande dopo tre mesi di pausa forzata e sconfigge per 2-1 il nuovo Cagliari di Walter Zenga in uno dei recuperi della 25ma giornata di Serie A 2019-2020. I veneti, allenati da Ivan Juric, hanno subito messo le cose in chiare con un uno-due di pregevole fattura firmato da Samuel Di Carmine al 14′ e al 26′ per poi rischiare qualcosa di troppo restando in dieci uomini per l’espulsione di Borini e subendo il gol del definitivo 2-1 da parte di Simeone al 43′.

Foto: Lapresse