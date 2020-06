Lecce-Milan: precedenti, statistiche, curiosità. Tradizione molto positiva per i rossoneri, reduci però da un solo successo nelle ultime 5 giornate

Riparte domani sera il percorso in Serie A di Lecce e Milan, impegnate in uno dei tre anticipi della 27ma giornata di campionato dopo tre mesi e mezzo circa di pausa forzata per il Covid-19. Lunedì sera (ore 19.30) lo Stadio Via del Mare sarà teatro di una sfida molto interessante ed importante per entrambe le squadre, a caccia di un risultato positivo per rilanciare le rispettive ambizioni in vista della volata finale per la salvezza e per le qualificazione alle coppe europee.

I padroni di casa pugliesi, che non potranno contare sull’apporto del proprio pubblico sugli spalti, hanno vinto 3 delle ultime 5 sfide disputate in Serie A prima della sosta e si trovano in terzultima posizione a pari punti con il Genoa quartultimo. Sull’altro fronte il Milan, reduce dall’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus, ha raccolto solamente 7 punti nelle ultime 5 giornate di campionato con un bilancio di una vittoria (1-0 col Torino), due pareggi e due sconfitte, tra cui quella maturata in casa col Genoa nell’ultimo incontro giocato prima della sospensione.

Dal punto di vista statistico si sfidano la peggior difesa (il Lecce, con 56 gol subiti) ed il quartultimo attacco della lega (il Milan, con 28 reti segnate), per un incontro che potrebbe anche rivelarsi più aperto e scoppiettante del previsto. Dopo tre vittorie di fila infatti i pugliesi hanno collezionato due sconfitte molto pesanti subito prima della pausa, incassando la bellezza di 11 gol complessivi contro Roma e Atalanta, mentre i rossoneri cavalcano una striscia aperta di otto partite di seguito in cui hanno segnato almeno una rete (non accadeva dal marzo 2018, quando arrivarono poi a 11).

Per quanto riguarda i precedenti tra le due società, va segnalata una tradizione estremamente positiva da parte dei lombardi. Il Diavolo ha perso solo 2 delle 31 partite giocate contro il Lecce nel massimo campionato, portando a casa 18 vittorie e 11 pareggi nelle rimanenti sfide. L’unica affermazione casalinga dei giallorossi risale all’aprile del 2006, quando si imposero per 1-0 con gol decisivo di Konan, ma ben sette degli ultimi dieci precedenti andati in scena in Puglia sono finiti in parità. Molto significativo dall’altra parte lo storico successo esterno conquistato dal Milan il 23 ottobre 2011 con il punteggio di 4-3, rimontando (vincendo) per l’unica volta nella sua storia uno svantaggio di tre reti in Serie A.

