Highlights Torino-Parma 1-1: video, sintesi e gol. Belotti sbaglia un rigore

HIGHLIGHTS TORINO-PARMA 1-1

Si è concluso con un pareggio per 1-1 il primo incontro della Serie A dopo la lunga pausa forzata per il Covid-19. Allo Stadio Olimpico il Torino è passato in vantaggio al 18′ con la rete di N’Koukou, ma il Parma ha impattato la sfida al 31′ grazie a Kucka. Nella ripresa Belotti ha sbagliato un calcio di rigore al 48′, con l’intervento decisivo da parte di Sepe. L’incontro tra Torino e Parma era valevole come recupero della 25ma giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Foto: Lapresse