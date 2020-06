Highlights Spal-Cagliari 0-1: video, gol e sintesi. Simeone fa esultare nel finale gli ospiti

Spal-Cagliari, che completa la fascia oraria delle 19:30 per l’odierna 27a giornata di Serie A, va alla formazione sarda. Proprio negli ultimi istanti di gara, gli ospiti riescono a prevalere con una realizzazione da parte di Giovanni Simeone, che regala un po’ più di tranquillità al club rossoblu, che può così tornare in Sardegna più lontano dalla lotta per la salvezza nel senso positivo. Quello negativo è invece riguardante gli estensi, che restano a debita distanza dalla zona salvezza, perdendo così un punto che, per quanto non fosse il massimo, poteva essere importante.

La Spal, oltretutto, alla prossima dovrà andare a Napoli, mentre il Cagliari è atteso dall’incontro casalingo con il Torino.

Loading...

Loading...

HIGHLIGHTS SPAL-CAGLIARI 0-1

IL GOL DI SIMEONE

90+3′ Giovanni Simeone Spal 0 vs Cagilari 1 Italia Serie A pic.twitter.com/seMZeQTZqC — Goles en vivo (@goles_live) June 23, 2020

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse