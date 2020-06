Highlights Roma-Sampdoria 2-1: video e gol. Dzeko firma la rimonta

HIGHLIGHTS ROMA-SAMPDORIA 2-1

La Roma riparte dopo il lock-down con tre punti importanti, ma che fatica! I giallo-rossi, infatti, hanno bisogno di una splendida doppietta del proprio ariete bosniaco, Dzeko, per ribaltare un match che si stava complicando tremendamente. I blucerchiati di mister Ranieri (romano e romanista doc) si sono presentati allo stadio Olimpico con la chiara intenzione di fare bella figura ed il gol di Gabbiadini nei primi minuti lo ha confermato. La squadra di mister Fonseca ha fatto fatica a rimettersi in carreggiata e ha avuto bisogno dell’inserimento di Pellegrini nel secondo tempo per svoltare. Il resto lo ha fatto Dzeko che, con una bellissima doppietta, ha prima ripreso poi sorpassato la Sampdoria. Nel finale palo di Kolarov su punizione e poco altro. Per la Roma tre punti importanti per tenere a distanza il Napoli, anche se confidava di accorciare in ottica Champions League nei confronti dell’Atalanta che, invece, ha superato i “cugini” laziali, mantenendo un buon margine di 6 punti (7 contando lo scontro diretto).

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse