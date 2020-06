Highlights Parma-Inter 1-2: video e gol. Incredibile rimonta in 3 minuti nel finale

VIDEO HIGHLIGHTS, GOL E SINTESI PARMA-INTER 2-1:

L’Inter ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la 28ma giornata di Serie A 2020. I nerazzurri hanno ribaltato il punteggio nel giro di tre minuti, in un finale mozzafiato e ricco di colpi di scena: i meneghini sono riusciti a espugnare il Tardini con un autentico colpo di mano e tengono ancora viva una timidissima speranza di scudetto, visto che sono sempre in terza posizione a otto punti di distacco dalla capolista Juventus. I ducali, invece, dopo aver accarezzato a lungo il successo, si vedono sfumare tre punti nell’intensa lotta per il settimo posto che vale l’accesso alla prossima Europa League.

Il Parma è passato in vantaggio al 15′ con un bel sigillo di Gervinho su invito di Kucka, gli ospiti hanno faticato per larghissimi tratti dell’incontro non trovando mai gli spazi giusti ma le sostituzioni effettuate da Antonio Conte hanno dato i lori frutti. All’84’ de Vrij ha pareggiato di testa su assist di Lautaro Martinez, all’87’ sono stati i subentrati Moses e Bastoni a firmare la rete della vittoria: assist del primo, colpo di testa del secondo. Sopra il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Parma-Inter 1-2.

