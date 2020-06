Highlights Milan-Roma 2-0: video e gol. Successo chiave del Diavolo verso l’Europa League

VIDEO HIGHLIGHTS, GOL, SINTESI MILAN-ROMA 2-0:

Il Milan ha sconfitto la Roma per 2-0 nel match valido per la 28ma giornata della Serie A. I rossoneri si sono imposti a San Siro e hanno conquistato tre punti fondamentali nella rincorsa al settimo posto che vale l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. I giallorossi sono crollati in maniera netta e hanno ormai perso il treno per puntare al quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League visto che l’Atalanta è ormai distante nove punti.

I padroni di casa hanno risolto la contesa nel quarto d’ora finale: al 76′ Ante Rebic si è inventato una splendida fiammata che è valsa il vantaggio, all’89’ Hakan Calhanoglu ha chiuso i conti trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di Chris Smalling. Sopra il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Milan-Roma 2-0.

