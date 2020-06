Highlights Juventus-Lecce 4-0: gol, sintesi, video. Dybala e CR7 ancora a segno

HIGLIGHTS JUVENTUS-LECCE 4-0: GOL SINTESI E VIDEO

La Juventus tenta la fuga e si porta almeno per una notte a +7 sulla Lazio. Poker bianconero nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A contro il Lecce, che ha resistito un tempo e poi è crollato nella ripresa. Nei primi quarantacinque minuti prima Cristiano Ronaldo e poi Bernardeschi sprecano due grandi occasioni, ma è in avvio di secondo tempo che ci pensa il solito chirurgico sinistro di Dybala. L’argentino replica il gran gol con il Bologna e mette in discesa il match per la squadra di Sarri. Anche Ronaldo pone il suo nome nel tabellino dei marcatori, firmando il 2-0 su rigore, mentre a calare il poker ci pensano poi il rientrante Higuain e De Ligt.

Foto: LaPresse