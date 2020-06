Highlights Bologna-Juventus 0-2: video, gol e sintesi. Dybala e Bernardeschi danno spettacolo

HIGHLIGHTS BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

Vince e convince la Juventus nella prima uscita in Serie A dopo la pandemia. I bianconeri riscattano la delusione in Coppa Italia e battono 2-0 al Dall’Ara il Bologna, restando saldamente in vetta al campionato. Prestazione da grande squadra quella della compagine di Sarri che arrivava da due performance tutt’altro che positive contro Milan e Napoli.

Loading...

Loading...

A sbloccare il risultato è il solito Cristiano Ronaldo, che trafigge Skorupski su calcio di rigore, conquistato da De Ligt per trattenuta di Denswil. Il raddoppio, sempre nel primo tempo, con Paulo Dybala: perla di mancino per l’argentino su assist spettacolare di un ritrovato Federico Bernardeschi.

gianluca.bruno@oasport.it