Golf: PGA Championship 2020, ufficiali le porte chiuse per il Major

Sarà l’unico Major della stagione 2019-2020, anche se all’interno dell’anno solare 2020 è da considerarsi come il primo dei tre sopravvissuti (l’Open Championship, lo ricordiamo, è stato cancellato). Ma il PGA Championship non potrà godere del pubblico: è arrivata infatti la comunicazione ufficiale (già peraltro anticipata da giorni) dello stop all’ingresso degli spettatori.

Vinto lo scorso anno dall’americano Brooks Koepka, allora numero 1 del mondo, il PGA Championship ha mantenuto, nello spostamento da metà maggio ad agosto (3-9 per tutte le attività, 6-9 per i quattro giorni effettivi di gara), il percorso sul quale si svolgerà: il TPC Harding Park di San Francisco, in California, per la prima volta sede di questo evento.

Koepka, che ha vinto per due volte il torneo, sogna un tris riuscito solo a Walter Hagen negli Anni ’20, e da quel che è emerso nei primi due tornei del PGA Tour dopo il ritorno dalla pausa causata dal Covid-19 sembra essere effettivamente il più in forma dei primi tre. Resta da scoprire se riuscirà a mantenere questo stato fino ad agosto.

Foto: LaPresse