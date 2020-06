Golf: Dylan Frittelli e Harris English positivi al coronavirus, salteranno il Rocket Mortgage Classic 2020

Altre due positività nel mondo del golf dopo la ripresa del PGA Tour 2020. Con il sudafricano Dylan Frittelli e l’americano Harris English il conteggio sale a quota cinque giocatori, considerate anche le evenienze occorse in particolare nella scorsa settimana, tra positività di caddie e di golfisti (tra i quali Cameron Champ).

Frittelli, che è asintomatico, ha dichiarato: “Mi sento benissimo fisicamente. Sono rimasto davvero dispiaciuto dopo aver appreso questa notizia. Tornerò a giocare solo quando sarò del tutto guarito e sarò sicuro di non mettere a rischio la salute degli altri“.

Queste invece le parole di English: “Sostengo in tutto e per tutto il piano di sicurezza messo in atto dal PGA Tour e sono totalmente d’accordo sulle nuove restrizioni, che prevedono che nessun giocatore possa arrivare a un luogo di svolgimento di un torneo senza essere negativo al tampone. Spero di recuperare presto e tornare a gareggiare quanto prima“.

I due salteranno il prossimo torneo del circuito americano, il Rocket Mortgage Classic.

Foto: LaPresse