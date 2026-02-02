Golf, Justin Rose amministra il vantaggio e si aggiudica il Farmers Insurance Open

I golfisti del PGA Tour archiviano l’evento del fine settimana chiudendo il quarto ed ultimo round del Farmers Insurance Open (montepremi 9.6 milioni di dollari). Lo storico torneo californiano, nato nel 1952, sorride a Justin Rose. L’inglese amministra il cospicuo vantaggio costruito nelle tornate precedenti tornando al successo nell’evento a distanza di 7 anni dalla vittoria colta nel 2019. Il britannico non va oltre un solido -2 di giornata completando le fatiche con lo score complessivo di –23 (265 colpi).

In seconda piazza con il punteggio di -16 troviamo il terzetto composto dal giapponese Ryo Hisatsune, dal sudcoreano Kim Si Woo e dallo statunitense Pierceson Coody. -15 e quinta posizione per l’americano Jake Knapp e per il tedesco Stephan Jaeger, seguiti ad un colpo di distanza dai padroni di casa Andrew Novak, Sahith Theegala e Joel Dahmen. Classifica molto corta alle spalle di Rose, che ha fatto il vuoto dominando negli ultimi due round della kermesse californiana.

Sui percorsi par 72 del Torrey Pines Golf Club di San Diego (California, Stati Uniti d’America) chiude la top ten con lo score di .13 l’americano Maverick McNealy, poi in undicesima piazza con -12 un gruppetto composto dal cinese Li Haotong, dall’irlandese Seamus Power, dal nipponico Hideki Matsuyama, e dagli statunitensi Adam Schenk, Keith Mitchell, Tony Finau e Ryan Gerard. Soltanto 22° posto per il vincitore del 2025 Harris English, che ha chiuso la settimana con il punteggio di -10.

Per Justin Rose, quarantacinquenne nato a Johannesburg da famiglia inglese, il successo colto in California è il 27° da professionista ed il 13° nel PGA Tour. L’inglese bissa la vittoria del 2019 e torna ad alzare un trofeo al cielo a distanza di poco meno di 6 mesi dalla conquista del FedEx St. Jude Championship 2025. Nel prossimo fine settimana spazio al WM Phoenix Open che si terrà sul percorso del TPC Scottsdale (Arizona).