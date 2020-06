Golf, Brooks Koepka salta il Travelers Championship 2020: positivo il suo caddie

Il Travelers Championship di golf, terzo torneo del PGA Tour 2020 dopo la ripartenza post coronavirus, perde uno dei sui protagonisti più attesi: non sarà infatti al via della manifestazione Brooks Koepka, che ha deciso di rinunciare alla gara che parte domani, come scrive Rai Sport.

La scelta è arrivata a causa della positività al Covid-19 del suo caddie, Ricky Elliott: si tratta della terza positività accertata, dopo quelle di Cameron Champ e quella di Ken Comboy, caddie di Graeme McDowell. Ancora non si conosce il risultato del tampone di Koepka, ex numero 1 al mondo.

Loading...

Loading...

Così Koepka spiega la sua decisione: “Penso sia la cosa giusta da fare per proteggere tutti gli altri addetti ai lavori. Ricky ha tutto il mio sostegno e affetto“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse