Getafe-Real Sociedad, Liga in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming

La trentaduesima giornata della Liga 2019-2020 di calcio, la tredicesima di ritorno, si concluderà oggi, lunedì 29 giugno. Data l’assenza delle Coppe europee, le partite del 32° turno sono state spalmate su quattro giorni: l’ultima in calendario, Getafe-Real Sociedad, si giocherà in data odierna alle ore 22.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita odierna della trentaduesima giornata della Liga 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Il Getafe è a quota 49, la Real Sociedad è a 47, entrambe le squadre sono in corsa per l’Europa League.

PROGRAMMA LIGA 29 GIUGNO

32ª GIORNATA

Lunedì 29 giugno

22.00 Getafe-Real Sociedad – DAZN

Diretta streaming su DAZN del match.

Foto: LaPresse