F1, Mondiale 2020: McLaren. Piloti, obiettivi, ambizioni: all’assalto dei grandi!

C’è grande attesa alla vigilia della prima prova del Mondiale di F1 2020 per le prestazioni della McLaren. La scuderia britannica di Woking è pronta per attaccare i top team dopo aver chiuso al quarto posto l’edizione 2019 della massima formula. Il nuovo anno scatterà da Spielberg e la compagine inglese punterà sull’affiatata coppia Lando Norris e Carlos Sainz Jr.

Il primo, nato nel Regno Unito nella città di Bristol, si appresta a vivere la seconda stagione completa dopo aver concluso all’11° posto dell’ultimo campionato. Lando, protagonista assoluto in questo periodo senza corse con moltissime gare su tutti i simulatori disponibili, è uno degli outsider di lusso per il podio dopo un anno di apprendistato. Il 21enne, campione della FIA Formula 3 Europea nel 2017, farà coppia con il futuro pilota Ferrari Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo, entrato in McLaren nel 2019 dopo aver trascorso un anno in Renault ed alcune stagioni in Toro Rosso, abbandonerà dal 2021 l’équipe inglese per vestire la tuta Ferrari al posto del tedesco Sebastian Vettel. Il figlio della leggenda del Rally Carlo Sainz Sr ha chiuso al sesto posto il Mondiale dello scorso anno dove salì a podio nel rocambolesco GP del Brasile. La location di Interlagos (San Paolo) vide il giovane spagnolo entrare per la prima volta nella Top3, approfittando di una sanzione ai danni dell’inglese Lewis Hamilton.

La formazione diretta dal tedesco Andreas Seidl, team principal in carica dal 2019, dopo le splendide imprese con Porsche nell’endurance, è a pieno titolo il primo dei team dopo Red Bull, Ferrari e Mercedes. La coppia Norris-Sainz, conosciuta e stimata nell’ambiente, ha come obiettivo la conferma del quarto posto a fine anno, una missione che non è impossibile. Le ambizioni sono senza dubbio da Top5, un risultato peggiore, alla luce di quanto visto nello scorso anno, non può essere considerato.

Foto: LaPresse