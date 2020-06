F1, Max Verstappen snobba la Ferrari: “Mio unico avversario in questa stagione la Mercedes”

Il Mondiale di F1 è pronto a ripartire. Il via ufficiale arriverà domenica 5 luglio in Austria: la prima gara sarà al Red Bull Ring. Uno dei piloti più attesi per questa stagione è sicuramente l’olandese Max Verstappen: inizio ideale per lui che in terra austriaca ha trionfato nelle ultime due edizioni e dunque sarà in griglia con i favori del pronostico.

L’alfiere della Red Bull ha rilasciato in questi giorni un’intervista a Speedweek, parlando di ciò che accadrà in Austria e, soprattutto, snobbando la Ferrari nella lotta al titolo. Queste le sue parole: “Non mi considero mai il favorito, specialmente su un circuito come il Red Bull Ring, che non si addice molto alla nostra vettura rispetto ad altri tracciati. L’anno scorso ho vinto, ma è stata durissima. Quest’anno non sarà più facile, mi aspetto una Mercedes molto forte e nessuno sa cosa a che livello potrà essere la Ferrari. Sarà un lotta durissima, ma faremo di tutto per vincere per la terza volta consecutiva in Austria. Il rivale più duro in Austria e in tutta la stagione? Soltanto uno, la Mercedes”.

