F1, Lewis Hamilton: “Ho vissuto personalmente il razzismo. Parlo con il cuore quando faccio appello al cambiamento”

La Mercedes ha lanciato un segnale molto forte al mondo dello sport. Per cercare di sensibilizzare il maggior numero di persone contro il razzismo, infatti, le vetture cambieranno il colore della livrea per il Mondiale F1 2020 passando al nero. Lewis Hamilton è stato uno dei promotori di questa iniziativa.

Il Campione del Mondo in carica ha sottolineato che è estremamente importante cercare di sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto alla piaga del razzismo:”E’ molto importante capire questo momento e utilizzarlo per educare noi stessi, sia che si tratti di un individuo, di un marchio o un’azienda e che si possano apportare cambiamenti reali e significativi quando si tratta di garantire l’uguaglianza e l’inclusione“.

Lewis Hamilton ha parlato delle esperienze che ha vissuto sulla propria pelle: “Ho vissuto personalmente il razzismo nella mia vita e ho visto la mia famiglia e i miei amici sperimentare il razzismo– si legge nella nota pubblicata sul sito della Mercedes – E parlo con il cuore quando faccio appello al cambiamento. Quando ho parlato con Toto delle mie speranze sui progetti che avremmo potuto realizzare come team, ho detto anche che è importante rimanere uniti. Vorrei ringraziare enormemente Toto e tutto il Consiglio d’Amministrazione della Mercedes per aver trovato il tempo di ascoltare, di parlare e di capire veramente le mie esperienze, la mia passione, e per aver fatto questo passo avanti così importante. Vogliamo costruire un’eredità che vada oltre lo sport“.

Foto: Lapresse