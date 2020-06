F1, la Ferrari gareggerà in Austria con la scritta “Forza Alex” sulla monoposto: un omaggio a Zanardi

Il mondo della F1 è pronto per tornare in scena. Sul circuito del Red Bull Ring (3-5 luglio), gli occhi degli appassionati saranno tutti sul nastro d’asfalto austriaco, vista “l’astinenza” da corse causata dalla pandemia globale. Un periodo molto difficile che porterà i team e i piloti praticamente al buio, avendo solo i riferimenti dei test a Barcellona (Spagna) di febbraio e i dati delle simulazioni.

Una delle certezze però sarà che la Ferrari in territorio austriaco correrà con un pensiero speciale nel cuore. La Rossa infatti gareggerà con la scritta “Forza Alex”, visibile da entrambi i lati del rool hoop sulla monoposto (fonte: Ansa). Un messaggio dedicato al campione paralimpico e pilota italiano Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente in handbike il 19 giugno e ricoverato attualmente presso la terapia intensiva del Policlinico di Siena. Il Cavallino Rampante, quindi, ha voluto manifestare così il proprio omaggio nei confronti dell’emiliano e la speranza è che Alex sappia ridestarsi da quel letto e continuare a regalarci altre imprese.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse