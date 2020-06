F1, la classifica delle scuderie che hanno vinto più Mondiali piloti e costruttori. Ferrari al comando in entrambe!

Alla vigilia della prima prova del Mondiale di F1 è la Ferrari la casa che detiene la vetta tra le scuderie che hanno siglato più titoli piloti e costruttori. Un primato unico che solo la Rossa può vantare nei 70 anni della massima formula. La compagine di Maranello può permettersi ancora per un po’ di anni di gestire il record in entrambe le graduatorie visto il netto gap sulla concorrenza.

Per quanto riguarda il trofeo piloti, per 15 volte un protagonista del campionato del mondo di F1 ha potuto festeggiare con una Ferrari. Sono invece 16 le occasioni in cui il trofeo riservato ai team è arrivato nel Bel Paese. La squadra fondata da Enzo Ferrari nel 1947 deve preoccuparsi nel futuro della Mercedes che nelle ultime sei annate ha segnato sei allori consecutivi in entrambe le classifiche. Dall’inizio dell’era ibrida il marchio di Stoccarda ha imposto il suo strapotere e molto probabilmente continuerà questo dominio per i prossimi due anni. I risultati appena citati portano la compagine teutonica al terzo posto tra le squadre che hanno vinto più Mondiali piloti (8) ed al quinto tra i costruttori (6). Dal prossimo anno la formazione tedesca potrebbe siglare il record di trofei consecutivi. I risultati dal 2014 al 2019 con Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Valtteri Bottas hanno consentito alla Mercedes di eguagliare il primato che la Rossa aveva stabilito dal 1999 al 2004.

La Ferrari non ha dunque rivali al momento, la concorrenza, oltre ad essere distante, non sembra avere nei prossimi anni l’occasione di sorpassare la casa italiana. Dal 2007 un Mondiale piloti non viene siglato da un alfiere Ferrari, mentre è dal 2008 che il trofeo riservato alle squadre non torna in Emilia Romagna.

CLASSIFICA DELLE SQUADRE PIU’ VINCENTI NEI MONDIALI PILOTI E COSTRUTTORI

Ferrari (Italia) 31, McLaren (Gran Bretagna) 20, Williams (Gran Bretagna) 16, Mercedes (Germania) 14 Lotus (Gran Bretagna) 13.

Foto. Scuderia Ferrari