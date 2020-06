Domanda bonus 1000 euro: come farla sul sito dell’INPS, come avere il PIN, requisiti, quando viene pagato

La pandemia ha colpito duramente l’Italia tra marzo e maggio, mietendo oltre 34000 vittime e paralizzando il Paese per oltre due mesi. Al momento si intravede la luce in fondo al tunnel visto che il numero di contagi è diminuito drasticamente e si sta tornando a una graduale situazione di normalità ma l’emergenza sanitaria ha provocato un’importante crisi economica. Il Paese si sta rialzando, si è tornati al lavoro già da diverse settimane e la situazione va pian piano migliorando ma moltissimi cittadini hanno dovuto fare i conti con un importante calo del fatturato. Il bonus di 1000 euro è un sostegno previsto per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e che hanno avuto un calo di fatturato, ma cosa si deve fare per richiedere questo aiuto economico? Di seguito tutte le indicazioni utili e informazioni necessarie.

BONUS 1000 EURO: CHI NE HA DIRITTO? TUTTI I REQUISITI NECESSARI

Come riporta l’articolo 84 del Decreto Rilancio, hanno diritto al bonus di 1000 euro:

I liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.



Ai Co.co.co (lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

COME RICHIEDERE IL BONUS DA 1000 EURO? COME FARE LA DOMANDA

Chi ne avrà diritto dovrà presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui sopra. La domanda si potrà presentare per via telematica, accedendo al sito dell’INPS ed utilizzando le credenziali PIN, SPID, CNS o CIE. Una volta all’interno dell’area riservata al bonus 600 euro, bisognerà cliccare su Servizi online, poi su Indennità COVID-19, e poi su Invio domanda, selezionando infine Bonus 1000 euro per le partite IVA di maggio.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA SEZIONE IN CUI PRESENTARE DOMANDA

COME AVERE IL PIN PER PRESENTARE LA DOMANDA?

Per le richieste il Governo ha predisposto un PIN semplificato, che si ottiene in modo più rapido rispetto al consueto PIN dell’INPS, e va richiesto attraverso il sito dell’INPS, che lo invierà per mail o SMS. L’INPS ha deciso che patronati ed intermediari avranno accesso al sito dalle 8 alle 16 ed i cittadini dalle 16 alle 8.

Ecco la procedura:

Accedere al sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”, oppure contattare il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure lo 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on-line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.

QUANDO VERRÀ PAGATO IL BONUS DA 1000 EURO?

Non ci sono date certe e una tempistica definita. Probabilmente i soldi arriveranno durante il mese di luglio.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Shutterstock