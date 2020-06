Atletica, Gianmarco Tamberi salta 2.30 ad Ancona: miglior prestazione mondiale stagionale

Gianmarco Tamberi ha saltato 2.30 metri ad Ancona, in occasione di un test dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il ribattezzato Halfshave si è esibito nell’impianto di casa a una settimana di distanza dal 2.25 saltato a Formia e ha raggiunto una misura di importante spessore, soprattutto perché arrivata dopo un periodo così complicato. Il già Campione d’Europa ha superato l’asticella al secondo tentativo e ha timbrato la miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto (ma siamo soltanto agli inizi dell’annata agonistica), mancando poi le tre prove a 2.34. Per la cronaca, questa la progressione: 2.10 e 2.15 alla prima, 2.22 alla terza, 2.27 alla seconda, 2.30 alla seconda. Si tratta di un riscatto importante dopo il 2.21 saltato giovedì sera in una gara virtuale. Ora Tamberi ricaricherà le pile per qualche giorno e dovrebbe rientrare in gara nella prima metà di luglio. L’appuntamento clou del 2020, dopo il rinvio delle Olimpiadi e la cancellazione degli Europei, sarà il Golden Gala del 17 settembre a Roma.

Il marchigiano ha commentato in questo modo ai microfoni della Fidal: “Come alle indoor, anche stavolta mi è servita una settimana in più. Lo aspettavamo, questo 2,30, e già da Formia avevo dimostrato di poterlo valere. Dovessi fare un bilancio di queste prime tre uscite, Formia resta la gara in cui sono stato più bravo, perché saltavo con rincorsa da 9 passi. Oggi ne ho messi dentro 11 per la prima volta dall’inizio e ho avuto qualche difficoltà, perché chiaramente si entra molto più veloci. Il 2,22 alla terza? Sì, ho fatto un gran bel salto e ritrovato la sensazione di uno stacco molto buono. Lì mi sono sbloccato. Per mia deformazione professionale guardo sempre a cosa va migliorato: nella terza prova a 2,34 mi è mancato un pelo di brillantezza sulla spinta finale. Ma per essere 81 kg non è male, considerato che il mio peso forma è 75 e mezzo”.

VIDEO 2.30 GIANMARCO TAMBERI (MIGLIOR PRESTAZIONE MONDIALE STAGIONALE):

Foto: FIDAL/Colombo