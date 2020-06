Quando inizia la scuola a settembre? Le date del primo giorno regione per regione. Ecco come sarà

Quando inizia la scuola a settembre? Quando incomincerà il nuovo anno scolastico? Sono le domande più frequenti in questo momento per studenti e famiglie, tra poco più di due mesi si tornerà in aula dopo una lunghissima assenza: è da inizio marzo, infatti, che le scuole hanno chiuso in Italia a causa della pandemia e non hanno più riaperto. Il Ministero dell’Istruzione ha individuato una data di massima per l’inizio dell’anno didattico e per la riapertura delle scuole del 2020-2021: si tratta di lunedì 14 settembre. Attenzione, però: è una data indicativa, poi le singole Regioni avranno un po’ di margine per decidere se anticipare o posticipare di qualche giorno (questo accadeva anche prima dell’emergenza sanitaria).

Ad esempio, si sa già che la provincia autonoma di Bolzano ha scelto il 7 settembre per la ripartenza mentre la Lombardia ha confermato il 14 settembre proprio come la Basilicata, Toscana ed Emilia Romagna riapriranno il giorno seguente, metà settimana per il Friuli Venezia Giulia mentre le altre Regioni devono ancora comunicare ufficialmente la propria decisione. Gli ingressi presso i vari istituti dovrebbero essere scaglionati, dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale e si deve ancora valutare se ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per chi ha più di sei anni, ci saranno pulizie e misure igieniche speciali, garantita anche la flessibilità oraria e le lezioni online saranno una risorsa utilizzabile (ma per le scuole superiori). Di seguito il calendario dettagliato con le date delle riaperture delle scuole in tutte le Regioni d’Italia.

QUANDO RIAPRONO LE SCUOLE A SETTEMBRE? CALENDARIO E DATE REGIONE PER REGIONE:

Abruzzo: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Basilicata: 14 settembre

Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre

Calabria: (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Campania: (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Emilia Romagna: 15 settembre

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre

Lazio: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Liguria: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Lombardia: 14 settembre

Marche: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Molise: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Piemonte: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Puglia: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Sardegna: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Sicilia: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Toscana: 15 settembre

Provincia autonoma di Trento: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Umbria: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Valle d’Aosta: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Veneto: data da ufficializzare (il MIUR ha individuato il 14 settembre come data indicativa, ogni Regione ha un piccolo margine autonomo)

Foto: Lapresse