DIRETTA Bologna-Juventus: orario d’inizio, su che canale vederla in tv e streaming, probabili formazioni

Riparte da Bologna il cammino della prima della classe in questa Serie A 2019-2020. La Juventus, infatti, questa sera alle ore 21.45 sarà di scena allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano per dare il via alla lunga volata verso l’eventuale nono scudetto consecutivo. Un dato che fa davvero impressione per una formazione che ha dettato legge in Italia negli ultimi anni ma che, mai come in questo momento, rischia di dovere rimettere in discussione tutto. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli e, più in generale, le due prestazioni offerte contro Milan e partenopei, hanno letteralmente allarmato il mondo dei bianconeri. La squadra appare lontana anni luce da una condizione fisica brillante, gli infortuni non permettono un giusto ricambio di giocatori e, sopra ogni altra cosa, il gioco è quanto mai opaco.

Come se non bastasse per mister Maurizio Sarri ed i suoi giocatori, il ritorno in campo (dopo oltre 100 giorni) in campionato sarà tutt’altro che morbido. Il Bologna ha dimostrato lungo tutto l’arco del proprio calendario di essere una solida realtà della Serie A, con diverse individualità che possono fare a chiunque, specie alla Juventus di questo momento. Il rinnovo fino al 2023 di mister Sinisa Mihajlovic ha ulteriormente blindato un gruppo che appare granitico.

I campioni d’Italia ripartono dal successo per 2-0 contro l’Inter che li aveva portati a quota 63 punti in classifica, con una lunghezza di vantaggio sulla temibile Lazio che sarà di scena dopodomani in quel di Bergamo. Il Bologna, invece, è tranquillo a metà classifica con 34 punti, anche se aveva concluso la fase pre-lockdown con un solo punto in tre incontri.

Le formazioni da entrambe le parti appaiono quasi obbligate. Il Bologna, per esempio, ha tre squalificati (Bani, Schouten e Santander, comunque out per infortunio per le prossime tre settimane) con sicuro assente Skov Olsen. La Juventus, invece, ha solo problemi a livello fisico con Demiral, Alex Sandro, Higuain e Chiellini tutti fuori causa, mentre per Khedira si parla di stagione già conclusa. I felsinei hanno pochissimi dubbi. Sansone si gioca una maglia da titolare con il lanciatissimo Barrow, mentre in panchina rimarranno poche cartucce da sfruttare per Mihajlovic. I bianconeri, invece, hanno ancora aperti i ballottaggi Pjanic-Ramsey e Cuadrado-Douglas Costa, con i primi in leggero vantaggio.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV – Bologna-Juventus sarà trasmessa da Sky Sport, sui canali Sky Sport Seria A (202) e Sky Sport Football (203). In streaming si potrà seguire su SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match del Dall’Ara.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Lunedì 22 giugno

ore 21.45 Bologna-Juventus diretta su Sky Sport Seria A (202) e Sky Sport Football (203)

Replica: ore 1.15 su Sky Sport Serie A (202)

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg: Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri.

