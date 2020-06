Ciclismo, Michal Kwiatkowski: “Prima il Tour poi tutte le Classiche, penso che rinnoverò con la INEOS”

Campione del Mondo nel 2014 a Ponferrada, sta vivendo una carriera double face: Michal Kwiatkowski nei grandi giri è il gregario perfetto per i propri capitani, mentre nelle classiche si ritaglia i suoi spazi da capitano. Contratto in scadenza con il Team INEOS per il polacco: l’obiettivo è però quello di proseguire nello squadrone britannico.

Le sue parole a Rowery: “Il mio manager si occupa del contratto. Cosa posso fare? Faccio quello che posso fare meglio. Voglio rimanere in questa squadra e credo che rimarrò. Apprezzano il lavoro che ho svolto. E il fatto che gli atleti non possano correre in questo è una questione secondaria per questa squadra. Perché hanno ripetutamente confermato che stiamo andando bene. Per me, la cosa più importante è che le persone si fidino di me e credano in me fino alla fine“.

Sulla stagione attuale: “Correrò un gran numero di Classiche: Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, Amstel Gold Race, se si svolgerà, altrimenti farò la Gand-Wevelgem. Poi Scheldeprijs, Giro delle Fiandre, Bruges-De Panne e Parigi-Roubaix. Ho corso il Fiandre, mi piace molto questa gara. Tutto dipenderà dalle gambe. La Parigi-Roubaix sarà una nuova fantastica esperienza. Ho corso due tappe del Tour negli anni in cui c’erano tappe sul pavè. Ma non è sicuramente uguale alla Parigi-Roubaix. Questa sarà probabilmente l’ultima gara della stagione, quindi non avrò niente da perdere”.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto:By filip bossuyt from Kortrijk, Belgium – ALP20331 trentin kwiatkowsky, CC BY 2.0, Link