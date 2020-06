Ciclismo, lutto per Julian Alaphilippe: è venuto a mancare il padre Jo

Con un breve comunicato su Twitter la Deceuninck-Quick Step ha annunciato, nelle scorse ore, la morte di Jacques Alaphilippe. Jo, com’era chiamato da tutti, era il padre del vincitore in carica della Milano-Sanremo Julian Alaphilippe e di suo fratello Bryan, anch’egli corridore, il quale attualmente milita tra le file della St. Michel–Auber93, una continental francese.

Il padre del campionissimo transalpino era gravemente malato da diverso tempo, ormai. Ciò, però, non gli ha impedito di stare al fianco del figlio fino alla fine. Durante lo scorso Tour de France, benché in sedia a rotelle, Jo si era comunque recato a Parigi per applaudire Julian dopo che questi era stato autore di una gara magnifica, nella quale aveva anche accarezzato il sogno del successo finale.

La Deceuninck, inoltre, su Twitter ha anche espresso la sua vicinanza al proprio corridore e ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia Alaphilippe in quello che è un momento particolarmente delicato per il campione di Saint-Amand-Montrond e per i suoi cari.

Foto: Lapresse