Ciclismo, l’elenco di tutte le squadre che saranno al via delle corse di RCS. Dalla Strade Bianche al Giro d’Italia

RCS ha stilato l’elenco definitivo dei team che saranno al via delle sue otto corse di questo 2020; dalla Strade Bianche del 1° agosto, che riaprirà la stagione dopo la sosta per la pandemia, sino al Giro d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre. Rcs Sport è riuscita a far rientrare tutti i suoi appuntamenti stagionali in tre mesi veramente intensi. Ma come si suol dire, tutto è bene ciò che finisce bene, e l’attuale situazione sanitaria italiana, ha dato modo di poter tirare un piccolo sospiro di sollievo, per dare il via anche agli sport considerati di ‘contatto’ come il ciclismo.

Tra un mese si riparte, la voglia di tornare alle gare è più forte che mai, per corridori, staff, media, spettatori. È tempo di ricominciare a regalare a tutti quanti qualche momento di spensieratezza. È tempo di tornare a viaggiare in Italia e far scoprire al mondo intero la bellezza del nostro Paese. Di seguito l’elenco delle squadre al via di tutti gli eventi ciclismo RCS Sport per la stagione 2020.

GIRO D’ITALIA (3–25 ottobre) – 19 UCI WorldTeams e 3 wild card (22 squadre di 8 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

WILD CARD – 3

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

VINI ZABÙ KTM (ITA)

STRADE BIANCHE (1 agosto) – 18 UCI WorldTeams, 1 avente diritto e 5 wild card (24 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 18

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTE DIRITTO – 1

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

WILD CARD – 5

ALPECIN – FENIX (BEL)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM (FRA)

TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA)

STRADE BIANCHE WOMEN ELITE (1 agosto) – 8 squadre UCI Women’s WorldTeams, 15 UCI Womens Women’s Continental Teams di cui 8 wild card (23 squadre di 6 atlete ciascuna)

UCI WOMEN’S WORLDTEAMS – 8

ALE BTC LJUBLJANA (ITA)

CANYON / /SRAM RACING (GER)

CCC-LIV (POL)

FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE (FRA)

MITCHELTON SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM WOMEN (ESP)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UCI WOMENS WOMEN’S CONTINENTAL TEAMS – 15

AROMITALIA – BASSO BIKES – VAIANO (ITA)

ASTANA WOMEN’S TEAM (KAZ)

BEPINK (ITA)

BIGLA – KATUSHA (SUI)

BOELS DOLMANS CYCLING TEAM (NED)

CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM (GER)

COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM (RUS)

EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA (ITA)

LOTTO SOUDAL LADIES (BEL)

PARKHOTEL VALKENBURG (NED)

RALLY CYCLING (USA)

SERVETTO – PIUMATE – BELTRAMI TSA (ITA)

TEAM TIBCO – SILICON VALLEY BANK (USA)

TOP GIRLS FASSA BORTOLO (ITA)

VALCAR – TRAVEL & SERVICE (ITA)

MILANO-TORINO (5 agosto) – 14 UCI WorldTeams e 8 wild card (22 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 14

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

WILD CARD – 8

ALPECIN FENIX (BEL)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM (FRA)

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA)

VINI ZABÙ KTM (ITA)

MILANO-SANREMO (8 agosto) – 19 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 4 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTI DIRITTO – 2

TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

WILD CARD – 4

ALPECIN – FENIX (BEL)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA)

VINI ZABÙ KTM (ITA)

GRANPIEMONTE (12 agosto) – 11 UCI WorldTeams e 6 wild card (17 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 11

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

CCC TEAM (POL)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

WILD CARD – 6

ALPECIN – FENIX (BEL)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

VINI ZABÙ KTM (ITA)

IL LOMBARDIA (15 agosto) – 19 UCI WorldTeams, 1 avente diritto e 5 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTE DIRITTO – 1

CIRCUS – WANTY GOBERT (BEL)

WILD CARD – 5

ALPECIN – FENIX (BEL)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

VINI ZABÙ KTM (ITA)

TIRRENO-ADRIATICO (7–14 settembre) – 19 UCI WorldTeams, 1 avente diritto e 5 wild card (25 squadre di 7 corridori ciascuna)

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

BORA – HANSGROHE (GER)

CCC TEAM (POL)

COFIDIS (FRA)

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

EF PRO CYCLING (USA)

GROUPAMA – FDJ (FRA)

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MITCHELTON – SCOTT (AUS)

MOVISTAR TEAM (ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

TEAM INEOS (GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (NED)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

AVENTE DIRITTO – 1

TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)

WILD CARD – 5

ALPECIN – FENIX (BEL)

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

GAZPROM – RUSVELO (RUS)

VINI ZABÙ KTM (ITA)

