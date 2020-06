Ciclismo, la Trek-Segafredo annuncia le preselezioni per Tour de France e Giro d’Italia

La Trek-Segafredo ha annunciato le preselezioni per i primi due Grandi Giri stagionali. Al momento sono stati comunicati i nomi di nove corridori per il Tour de France e altrettanti per il Giro d’Italia: da queste liste verranno poi scelti gli otto che prenderanno il via rispettivamente da Nizza e dalla Sicilia. La squadra è stata divisa in blocchi sulla base della nazionalità, limitando il più possibile gli spostamenti tra zone geografiche distanti.

Gli uomini scelti per il Tour de France sono i due capitani Bauke Mollema e Richie Porte, Nikias Eg, Kenny Elissonde, Alex Kirsch, Mads Pedersen, Jasper Stuyven ed Edward Theuns. Nell’elenco per il Giro, invece, ci sono tutti gli italiani presenti nella rosa, compreso l’attesissimo Vincenzo Nibali, con le aggiunte di Pieter Weening, Julien Bernard e Koen de Kort. Chiaramente ci saranno due ritiri differenti: i corridori in procinto di partecipare alla Grande Boucle si alleneranno a Isola 2000 dal 12 al 28 luglio, mentre coloro che saranno al via della Corsa Rosa si raduneranno al Passo San Pellegrino dal 10 al 25 dello stesso mese.

PRESELEZIONE TOUR DE FRANCE

Niklas Eg

Kenny Elissonde

Alex Kirsch

Bauke Mollema

Mads Pedersen

Richie Porte

Toms Skuijins

Jasper Stuyven

Edward Theuns

PRESELEZIONE GIRO D’ITALIA

Julien Bernard

Gianluca Brambilla

Giulio Ciccone

Nicola Conci

Koen De Kort

Jacopo Mosca

Antonio Nibali

Vincenzo Nibali

Pieter Weening

Foto: Trek-Segafredo