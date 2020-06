Ciclismo, la Bardiani CSF Faizanè prepara il rientro alle corse in altura a Livigno

Anche le squadre italiane stanno iniziando ad organizzarsi per il rientro alle corse. Così la Bardiani CSF Faizanè ha scelto Livigno per il proprio training camp in vista della ripresa stagionale. Sarà l’Hotel Interalpen, sul passo Foscagno, ad ospitare i ragazzi della famiglia Reverberi. Tutto il team si è già sottoposto ai test anti Covid-19, e si ritroverà nella località valtellinese il prossimo 1° luglio.

Gli allenamenti si svolgeranno fino al 24 luglio, e la squadra verrà divisa in due gruppi di dieci atleti ciascuno, in modo da alternarsi ed evitare troppi assembramenti. Scongiurate dunque eventuali positività tra staff e corridori al Coronavirus, la Bardiani CSF Faizanè riprenderà la propria stagione sportiva con un importante training camp in altura propedeutico alla preparazione dei primi appuntamenti agonistici previsti per fine luglio.

La squadra tornerà infatti ufficialmente alle corse internazionali il prossimo 23 luglio, al Sibiu Tour, mentre il nuovo debutto italiano è atteso per il 1° agosto con la prestigiosa Strade Bianche. Sarà dunque importantissimo prepararsi al top per la ripresa di questa stagione così complicata per tutti, dove ogni occasione sarà buona per farsi vedere e puntare in alto. Tra questi appuntamenti rientra anche il Giro d’Italia, per cui la Bardiani ha ottenuto la wild card, ma le prime corse saranno fondamentali anche per ottenere altri inviti alle corse europee, in un calendario così ristretto e a sfavore delle formazioni Professional.

Foto: Lapresse