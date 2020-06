Giro d’Italia 2020, novità percorso. Partenza da Palermo, ci sarà Matera. Arrivo in salita a Roccaraso?

Mancano poco più di tre mesi al Giro d’Italia 2020 che, per la prima volta nella storia, si disputerà in pieno autunno. L’emergenza sanitaria globale ha obbligato l’UCI a rimodulare completamente il calendario. La Corsa Rosa andrà in scena ad ottobre, proprio il mese in cui, da tradizione, i corridori partecipano alle ultimissime gare prima delle meritate vacanze. Il percorso subirà delle modifiche rispetto a quello originario. Dopo la cancellazione della Grande Partenza da Budapest (l’appuntamento in Ungheria è rimandato al 2021), gli organizzatori di RCS si trovano costretti ad aggiungere tre tappe in sostituzione di quelle magiare. Secondo quanto riporta CyclingPro, saranno Sicilia, Basilicata ed Abruzzo ad ospitarle. Andiamo a scoprirle.

TAPPA SOSTITUTIVA N.1: PALERMO-PALERMO (CRONOMETRO INDIVIDUALE)

Il Giro d’Italia 2020, con ogni probabilità, scatterà dal capoluogo della Sicilia. Non è ancora noto il chilometraggio della cronometro individuale, ma probabilmente sarà inferiore ai 9000 metri. Gli organizzatori non hanno voluto stravolgere il piano iniziale che prevedeva ben tre prove contro il tempo. Nel complesso si svolgeranno dunque quattro frazioni in Sicilia: seguiranno, nei giorni seguenti, quelle di Monreale-Agrigento, Enna-Etna (Piano Provenzano) e Catania-Villafranca Tirrena.

TAPPA SOSTITUTIVA N.2: CASTROVILLARI-MATERA

Dopo lo sbarco in Calabria con la Mileto-Camigliatello Silano, la sesta tappa rappresenterà una novità rispetto al percorso originario. Si partirà da Castrovillari, sempre in Calabria, e si arriverà a Matera, in Basilicata. Una frazione che potrebbe rivelarsi peraltro mossa e con un finale incerto. Inizialmente Matera sarebbe dovuta essere semplicemente attraversata dal Giro; la cancellazione delle tappe ungheresi ha poi profilato l’opportunità prestigiosa di ospitare un arrivo.

TAPPA SOSTITUTIVA N.3: SAN SALVO-ROCCARASO

Sarà la Puglia ad ospitare le frazioni successive a quella di Matera, con gli arrivi previsti a Brindisi e Vieste. Successivamente andrà in scena la terza ed ultima novità. Gli organizzatori stanno pensando ad una tappa spettacolare in Abruzzo: partenza da San Salvo e arrivo in salita a Roccaraso. Si tratta di un’ascesa impegnativa: 16,8 km con una pendenza media del 4,8%, ma punte del 12%. Non è escluso, tuttavia, che RCS possa virare su Campo Imperatore al posto di Roccaraso. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. La Corsa Rosa dovrebbe poi rimanere in Abruzzo con la Lanciano-Tortoreto Lido. Le tappe successive del Giro d’Italia 2020, infine, dovrebbero rimanere le medesime già definite nell’autunno dello scorso anno.

POSSIBILE PERCORSO GIRO D’ITALIA 2020

3 ottobre, prima tappa: Palermo-Palermo (cronometro individuale, chilometraggio da definire)

4 ottobre, seconda tappa: Monreale-Agrigento (136 km)

5 ottobre, terza tappa: Enna-Etna (Piano Provenzano, 150 km)

6 ottobre, quarta tappa: Catania-Villafranca Tirrena (138 km)

7 ottobre, quinta tappa: Mileto-Camigliatello Silano (223 km)

8 ottobre, sesta tappa: Castrovillari-Matera (chilometraggio da definire)

9 ottobre, settima tappa: Matera-Brindisi (chilometraggio da definire)

10 ottobre, ottava tappa: Giovinazzo-Vieste (198 km)

11 ottobre, nona tappa: San Salvo-Roccaraso (chilometraggio da definire)

12 ottobre, giorno di riposo

13 ottobre, decima tappa: Lanciano-Tortoreto Lido (chilometraggio da definire)

14 ottobre, undicesima tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini (181 km)

15 ottobre, dodicesima tappa: Cesenatico-Cesenatico (205 km)

16 ottobre, tredicesima tappa: Cervia-Monselice (190 km)

17 ottobre, quattordicesima tappa: Conegliano-Valdobbiadene (33 km, cronometro individuale)

18 ottobre, quindicesima tappa: Base di Rivolto-Piancavallo (183 km)

19 ottobre, giorno di riposo

20 ottobre, sedicesima tappa: Udine-San Daniele del Friuli (228 km)

21 ottobre, diciassettesima tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio (202 km)

22 ottobre, diciottesima tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano (209 km)

23 ottobre, diciannovesima tappa: Morbegno-Asti (251 km)

24 ottobre, ventesima tappa: Alba-Sestriere (200 km)

25 ottobre, ventunesima tappa: Cernusco sul Naviglio-Milano (16,5 km, cronometro individuale)

