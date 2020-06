Chi gioca il prossimo turno Serie A: orari partite, guida tv, streaming (30 giugno-2 luglio)

Non si ha un attimo di respiro in questa calda estate italiana dedicato alla Serie A. E’ tempo di 29° turno, dal 30 giugno al 2 luglio, e i giocatori dovranno prepararsi ad affrontare condizioni climatiche non semplici. Si comincia con due incontri importanti alle 19.30 e alle 21.45 del 30 giugno: Torino-Lazio e Genoa-Juventus. Notoriamente, il confronto con i rossoblu, è stato sempre ostico per i bianconeri, ma vista l’assenza del pubblico la compagine genoana avrà un’arma in meno. La Juve è lanciata verso lo scudetto e, dopo essersi imposta a Bologna e contro il Lecce in casa, vuole sbancare Marassi. Stesso obiettivo sarà quello per gli uomini di Simone Inzaghi.

Il 1° luglio Bologna-Cagliari (19.30), Inter-Brescia (19.30), Fiorentina-Sassuolo (21.45), Verona-Parma (21.45), Lecce-Sampdoria (21.45) e SPAL-Milan (21.45) saranno i match da seguire, con particolare attenzione a quello che farà la Beneamata di Antonio Conte impegnata a San Siro contro il Brescia. A completare il quadro l’attesa Atalanta-Napoli e Roma-Udinese, con la Dea che ospita i partenopei il 2 luglio alle ore 19.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della ventinovesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle partite.

PROGRAMMA SERIE A

29a giornata

30 giugno, ore 19.30 Torino-Lazio – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go e Now TV

30 giugno, ore 21.45 Genoa-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go e Now TV

1° luglio, ore 19.30 Bologna-Cagliari – Sky Sport Serie A, Sky Sport 255, Sky Go e Now TV

1° luglio, ore 19.30 Inter-Brescia – DAZN1, DAZN

1° luglio, ore 21.45 Fiorentina-Sassuolo – Sky Sport 253, Sky Go e Now TV

1° luglio, ore 21.45 Verona-Parma – Sky Sport 254, Sky Go e Now TV

1° luglio, ore 21.45 Lecce-Sampdoria – DAZN1, DAZN

1° luglio, ore 21.45 SPAL-Milan – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go e Now TV

2 luglio, ore 19.30 Atalanta-Napoli – DAZN1, DAZN

2 luglio, ore 21.45 Roma-Udinese – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go e Now TV

