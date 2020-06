Calendario Liga 26-28 giugno: orari partite, programma, tv, streaming

Torna anche questo fine settimana la Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, che vedrà il programma iniziare già quest’oggi (venerdì 26 giugno), con il match tra Siviglia e Valladolid alle ore 22, trasmesso in diretta esclusiva in streaming su DAZN.

Sabato 27, invece, ci aspetta una giornata densa di impegni, a partire dalle ore 14, quando l’Athletic Bilbao ospiterà il Maiorca, in un match visibile anche in tv, su DAZN1, canale 209 di Sky, mentre alle 17 il Barcellona di Leo Messi farà visita al Celta Vigo, questa volta solamente in streaming su DAZN. Alle 19.30 sarà la volta di Osasuna e Leganes, anche stavolta online sulla piattaforma DAZN, con la serata chiusa da Atletico Madrid e Alaves alle 22.

Quattro anche gli incontri di domenica 28, con DAZN1 su Sky Sport che trasmetterà Levante-Betis Siviglia, mentre alle 17 Villareal e Valencia si scontreranno in streaming su DAZN, così come Granada-Eibar alle 19.30 e Espanyol-Real Madrid alle 22.

Il programma del fine settimana e dove vedere le partite in tv e streaming:

Venerdì 26

Ore 22 Siviglia-Valladolid; diretta streaming su DAZN

Sabato 27

Ore 14 Athletic Bilbao-Maiorca; diretta tv su DAZN1

Ore 17 Celta Vigo-Barcellona; diretta streaming su DAZN

Ore 19.30 Osasuna-Leganes; diretta streaming su DAZN

Ore 22 Atletico Madrid-Alaves; diretta streaming su DAZN

Domenica 28

Ore 14 Levante-Betis Siviglia; diretta tv su DAZN1

Ore 17 Villareal-Valencia; diretta streaming su DAZN

Ore 19.30 Granada-Eibar; diretta streaming su DAZN

Ore 22 Espanyol-Real Madrid; diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse