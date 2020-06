Calcio, Serie C 2020: ufficiali tutti gli accoppiamenti del primo turno dei play-off

La Lega Pro ha reso ufficiale tutti gli accoppiamenti dei play-off: la lunga rincorsa verso l’ultimo posto disponibile nella Serie B della prossima stagione partirà martedì 30 giugno, con il primo turno degli spareggi dei gironi, mentre il secondo turno si giocherà domenica 5.

Si passerà poi alla fase nazionale dei play-off, con il primo turno in programma giovedì 9 ed il secondo calendarizzato per lunedì 13. Si arriverà così alla Final Four, con le semifinali di venerdì 17, ed infine la finale di mercoledì 22, che decreterà l’ultima promozione in Cadetteria.

Loading...

Loading...

FASE DEI GIRONI

PRIMO TURNO (martedì 30 giugno)

GIRONE A

ALESSANDRIA – PRO PATRIA* -> Passa ALESSANDRIA

ROBUR SIENA – AREZZO* -> Passa ROBUR SIENA

NOVARA – ALBINOLEFFE

Ammessa al secondo turno del Girone A (domenica 5 luglio): PONTEDERA*

* = rinunciataria

GIRONE B

PADOVA – SAMBENEDETTESE

FERALPISALÒ – MODENA* -> Passa FERALPISALÒ

PIACENZA* – TRIESTINA -> Passa TRIESTINA

Ammessa al secondo turno del Girone B (domenica 5 luglio): SÜDTIROL

* = rinunciataria

GIRONE C

TERNANA – AVELLINO

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA

CATANZARO – TERAMO

Ammessa al secondo turno del Girone C (domenica 5 luglio): POTENZA

FASE NAZIONALE

Ammesse al primo turno della Fase Nazionale (giovedì 9 luglio): RENATE, CARPI, MONOPOLI, JUVENTUS U23

Ammesse al secondo turno della Fase Nazionale (lunedì 13 luglio): CARRARESE, REGGIO AUDACE, BARI

FINAL FOUR

Semifinali: venerdì 17 luglio

Finale: mercoledì 22 luglio

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse