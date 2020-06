Tabellone Play-off Serie C: calendario, date, programma, accoppiamenti fino alla finale

La Lega Pro ha reso ufficiale tutti gli accoppiamenti del primo turno dei gironi dei play-off: la lunga rincorsa verso l’ultimo posto disponibile nella Serie B della prossima stagione partirà martedì 30 giugno, con il primo turno, mentre il secondo turno si giocherà domenica 5. Si passerà poi alla fase nazionale, con il primo turno in programma giovedì 9 ed il secondo calendarizzato per lunedì 13. Si arriverà così alla Final Four, con le semifinali di venerdì 17, ed infine la finale di mercoledì 22, che decreterà l’ultima promozione in Cadetteria. Tutti gli incontri saranno visibili su ELEVEN SPORTS.

TABELLONE PLAY-OFF SERIE C

FASE DEI GIRONI

PRIMO TURNO (martedì 30 giugno)

A. Primo Turno Play Off del Girone (5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 10a classificata)

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone nella classifica finale si affrontano, in gara unica:

a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone.

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata nella classifica finale

GIRONE A

ALESSANDRIA – PRO PATRIA* -> Passa ALESSANDRIA

ROBUR SIENA – AREZZO* -> Passa ROBUR SIENA

NOVARA – ALBINOLEFFE

* = rinunciataria

GIRONE B

PADOVA – SAMBENEDETTESE

FERALPISALÒ – MODENA* -> Passa FERALPISALÒ

PIACENZA* – TRIESTINA -> Passa TRIESTINA

* = rinunciataria

GIRONE C

TERNANA – AVELLINO

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA

CATANZARO – TERAMO

SECONDO TURNO (domenica 5 luglio)

B. Secondo Turno Play Off del Girone

Nel secondo turno di Play Off del Girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone nella classifica finale.

Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento nella classifica finale, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri:

a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;

b) le altre due squadre si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata.

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata nella classifica finale.

Ammessa al secondo turno del Girone A: PONTEDERA* -> Passa dunque la vincente di NOVARA – ALBINOLEFFE

* = rinunciataria

Ammessa al secondo turno del Girone B: SÜDTIROL

Ammessa al secondo turno del Girone C : POTENZA

FASE NAZIONALE

A. Primo Turno Play Off Nazionale

Al Primo Turno Play Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:

a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;

b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone nella classifica finale

c) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C

Il primo turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gara unica secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate che prevedranno come “teste di serie” le 5 squadre di seguito indicate:

a) le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella classifica finale

b) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C

c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play Off del Girone, risulterà meglio classificata

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “teste di serie” mediante sorteggio. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara in casa. Le squadre vincenti gli incontri in gara unica avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off

Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off

Nazionale le squadre definite “teste di serie”.

Ammesse al primo turno della Fase Nazionale (giovedì 9 luglio): RENATE, CARPI, MONOPOLI, JUVENTUS U23 (teste di serie)

B. Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale

Al secondo turno della fase dei Play Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella classifica finale.

Le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gara unica, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “teste di serie”, le 4 squadre di seguito indicate:

a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella classifica finale

b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre

Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “teste di serie” mediante sorteggio. La gara unica si disputerà in casa delle squadre “teste di serie”. Le squadre vincitrici avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso alla Final Four le squadre definite “teste di serie”.

Ammesse al secondo turno della Fase Nazionale (lunedì 13 luglio): CARRARESE, REGGIO AUDACE, BARI (teste di serie)

FINAL FOUR

Alla fase cosiddetta “Final Four” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri. Più in particolare si svolgeranno due successivi livelli di qualificazione come di seguito indicato:

a) i confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gara unica in casa delle squadre che risulteranno meglio classificate delle altre.

Le squadre che, al termine dell’incontro, risulteranno vincitrici avranno accesso alla “Finale”. In caso di parità al termine della gara, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore

Semifinali: venerdì 17 luglio

b) la “Finale” sarà disputata in gara unica.

La gara sarà disputata in casa della finalista che risulterà meglio classificata dell’altra.

A conclusione della gara, in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. La squadra vincente la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al campionato di Serie B.

Finale: mercoledì 22 luglio

Diretta streaming di tutte le gare su ELEVEN SPORTS

Foto: LaPresse