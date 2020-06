Calcio, Serie A 2020: la Lazio chiede strada alla Fiorentina, a Brescia e Cagliari in palio punti salvezza

Torna in campo la Serie A 2019-2020 e nella giornata odierna lo farà con tre incontri valevoli per il ventottesimo turno. Dopo l’antipasto di ieri sera con la Juventus che ha ospitato e travolto 4-0 il Lecce, vedremo tre match di grande importanza per motivazioni differenti.

Si inizierà alle ore 17.15 con Brescia-Genoa. Al “Rigamonti” saranno in palio punti pesantissimi a livello di zona retrocessione. I padroni di casa sono già all’ultima spiaggia. Gli otto punti di distacco, proprio nei confronti dei Grifoni, sono una spada di Damocle notevole. Senza una vittoria questa sera la salvezza sarebbe davvero lontanissima. Dall’altra parte i rossoblu vogliono i tre punti per ribadire con forza la voglia di rimanere in Serie A, dopo che il ritorno in campo li ha visti subire un pesante 1-4 casalingo contro il Parma.

Alle ore 19.30 toccherà ad un’altra sfida delicata. Il Cagliari ospita il Torino e, anche in questo caso, i punti saranno di grande rilevanza. Entrambe le compagini arrivano da un successo che ha ridato ossigeno ad ambienti che avevano vissuto la sosta forzata con tanti dubbi. A questo punto in caso di ulteriore vittoria gli orizzonti si schiarirebbero in maniera ancor più netta, anche se un pareggio non sarebbe affatto da sottovalutare.

Il clou di questo sabato 27 giugno arriverà nel match della serata. Alle ore 21.45, infatti, la Lazio attende la Fiorentina allo Stadio Olimpico, per tornare a correre. Il ko in casa dell’Atalanta ha lasciato enorme amaro in bocca alla squadra di mister Simone Inzaghi, per cui l’occasione contro la Viola sarà ghiotta. I biancocelesti vogliono centrare il successo per rimettersi a correre in zona Scudetto e rispondere alla Juventus e, dall’altra parte, troveremo una Fiorentina in un momento particolare. Il pareggio interno alla ripresa del campionato contro il Brescia non ha certo fatto stappare champagne alla squadra di mister Iachini, quindi le squalifiche di Chiesa e Caceres renderanno ancor più complicata la situazione. Per la Lazio (che non avrà Lulic, campionato finito, Lucas Leiva, Marusic, Cataldi e Luiz Felipe) i tre punti sono un obbligo, in caso contrario la rincorsa al titolo si farà davvero complicata.

Foto: Lapresse