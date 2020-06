Calcio, Sergio Aguero si è operato al ginocchio, in dubbio per la Final Eight di Champions League

Si era subito capito che per Sergio Aguero l’infortunio occorso durante il Monday Night tra Manchester City e Burnley (concluso con il punteggio di 5-0) non sarebbe stato di poco conto e, infatti, l’attaccante argentino è subito corso ai ripari. Nella giornata di ieri il “Kun” si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la lesione al menisco che lo aveva costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso dell’ultimo match disputato in Premier League.

Il centravanti nato a Buenos Aires ha postato sul suo profilo Twitter una foto nella quale rassicura tutti dopo l’operazione, ringraziando il dottor Cugat e l’intero staff medico catalano. “Tutto è andato bene, presto inizierò la riabilitazione”.

A questo punto, quindi, prenderà il via la fase più complicata per il classe 1988. L’obiettivo dell’argentino, infatti, sarà tornare a disposizione in tempi record in vista della Final Eight di Champions League che prenderà il via ad agosto, ricordando che il Manchester City dovrà prima scendere in campo per il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid, dopo la vittoria per 2-1 nella sfida del Santiago Bernabeu.

Per Sergio Aguero non sarà semplice tornare a disposizione per l’appuntamento più atteso. Per un intervento simile i tempi di recupero sono tra i 30 ed i 60 giorni, prima di arrivare di nuovo a pieno regime a livello di allenamento. Una corsa contro il tempo davvero notevole per il “Kun” che farà di tutto per non mancare la fase finale della Champions League una coppa che, mai come quest’anno, sembra davvero alla portata dei Citizens.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I’ll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020

Foto: Lapresse